Hướng dẫn cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(Ngày Nay) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được công văn của Sở Y tế tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) và công văn của Sở Y tế tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn, chỉ đạo một số nội dung liên quan công tác cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh.

Về vấn đề này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành công văn số 1000/KCB-NV gửi Sở Y tế tỉnh Lào Cai hướng dẫn về cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiếp tục làm rõ, hướng dẫn Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Sở Y tế tỉnh Lai Châu và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ, y tế các Bộ, ngành.

Quy định luật pháp về khám bệnh, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023, nội dung của giấy phép hoạt động bao gồm các thông tin cơ bản: Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hình thức tổ chức; Địa chỉ hoạt động; Phạm vi hoạt động chuyên môn và Thời gian làm việc hằng ngày.

Theo đó, giấy phép hoạt động không có thời hạn. Việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 về việc cấp mới giấy phép hoạt động được áp dụng với các trường hợp, trong đó có trường hợp: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng thay đổi hình thức tổ chức hoặc địa điểm; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 về các trường hợp điều chỉnh giấy phép hoạt động, trong đó có các trường hợp: Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn; Thay đổi quy mô hoạt động; Thay đổi thời gian làm việc; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thay đổi địa điểm nhưng thay đổi tên, địa chỉ".

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập, trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động có thay đổi thời gian làm việc, hoặc thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thay đổi địa điểm, thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động, cụ thể như sau:

Hồ sơ và thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi thời gian làm việc hoặc thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thay đổi địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và Điều 65 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Hồ sơ và thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 64 và Điều 66 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Bảo đảm tính liên tục trong thực hiện khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, khoản 2 Điều 10 quy định: Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Theo đó, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định tại Luật Khám bệnh chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Để bảo đảm tính liên tục trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp, điểm a và b khoản 8 Điều 69 (Điều khoản chuyển tiếp) Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đã quy định:

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục sử dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trước ngày các cơ sở được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến khi được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt giá cho các cơ sở mới;

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp mới hoặc cấp lại hoặc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động, trong thời gian thực hiện thủ tục cấp mới hoặc cấp lại hoặc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động theo quy định, các giấy phép hoạt động đã được cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi tiếp tục được sử dụng cho các cơ sở cũ và mới để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và duy trì hiệu lực của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được ký cho đến khi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở mới theo giấy phép hoạt động mới. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Tại Khoản 8 Điều 69 của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết 31/12/2025. Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc trường hợp phải cấp mới hoặc cấp lại hoặc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động thì trong thời gian thực hiện thủ tục cấp mới hoặc cấp lại hoặc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động có thể sử dụng giấy phép hoạt động đã được cấp trước ngày được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi và thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2025.