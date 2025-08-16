Chấn chỉnh việc cấp giấy chứng sinh để phòng tránh mua bán trẻ sơ sinh

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị về việc chấn chỉnh việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh, phòng tránh tình trạng lợi dụng mua bán trẻ sơ sinh.
Ngày 15/8, Bộ Y tế thông tin, Cục Bà mẹ và Trẻ em đã có văn bản gửi Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố; các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và y tế các Bộ, ngành về việc chấn chỉnh việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh, phòng tránh tình trạng lợi dụng mua bán trẻ sơ sinh.

Theo Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Nguyễn Văn Chi, trong thời gian gần đây nhiều phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin, đăng bài phản ánh về tình trạng đường dây làm giấy chứng sinh giả, con dấu giả, khai sinh và tiếp tay cho việc mua bán trẻ sơ sinh.

Nhằm đảm bảo chất lượng việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh và phòng ngừa việc lợi dụng tiếp tay cho hành vi buôn bán trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành tăng cường chỉ đạo, quán triệt các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ thuộc địa bàn quản lý của tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh theo đúng quy định.

Các đơn vị cấp phép cần kiểm tra giấy tờ tùy thân của sản phụ trước khi cấp giấy chứng sinh, đề phòng các trường hợp lợi dụng hợp thức hóa giấy chứng sinh, tiếp tay cho hành vi buôn bán trẻ em, mang thai hộ trái pháp luật (hay còn gọi là đẻ thuê).

Các đơn vị có liên quan thực hiện liên thông dữ liệu điện tử của giấy chứng sinh với phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Các đơn vị phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra nhân thân của người mẹ khi làm thủ tục khai sinh, nhất là đối với các trường hợp giấy chứng sinh không được liên thông trên phần mềm dịch vụ công, đề phòng các trường hợp sử dụng giấy chứng sinh giả để hợp thức hóa hành vi buôn bán trẻ em.

Trong trường hợp phát hiện, nghi ngờ các cá nhân, đơn vị có hành vi mua bán trẻ em cần thông báo đến Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) qua số điện thoại Tổng đài 111.

