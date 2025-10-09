IC Master: Hành trình sáng tạo của những nhà truyền thông trẻ

(Ngày Nay) - Trải qua hơn một thập kỷ, cuộc thi Nhà Truyền thông Tài Ba – IC Master không chỉ là một sân chơi trong lĩnh vực truyền thông, mà còn là hành trình truyền cảm hứng sáng tạo , thúc đẩy người trẻ hành động vì các giá trị bền vững. Đặc biệt, mùa giải năm 2021 với chủ đề “Hà Nội: Hành trình sáng tạo” đã ghi dấu ấn sâu sắc khi cuộc thi phối hợp cùng UNESCO Việt Nam , góp phần lan tỏa danh hiệu Hà Nội – Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Sứ mệnh của IC Master

Ra đời từ năm 2013, IC Master do Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức, là một trong những cuộc thi tiên phong dành cho sinh viên trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ, cuộc thi đã khẳng định vị thế với ba đặc trưng nổi bật, như chị Nguyễn Hưng Hòa (Phó Trưởng ban cuộc thi năm 2021) chia sẻ: "IC Master không chỉ là sân chơi, mà còn là nơi hướng tới các giá trị bền vững theo 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, như xây dựng cộng đồng đô thị bền vững hay hành động chống biến đổi khí hậu. Các ý tưởng của thí sinh không dừng ở việc quảng bá sản phẩm, mà tập trung vào việc sử dụng truyền thông để tạo tác động thực chất cho xã hội".

Điều làm IC Master khác biệt là giai đoạn thực thi kéo dài 2-3 tháng, giúp thí sinh không chỉ trình bày ý tưởng mà còn triển khai thực tế, kết nối trực tiếp với cộng đồng. Trải qua thời gian được thực hành, các bạn sẽ không chỉ đánh giá được mức độ khả thi và hiệu quả của dự án mà còn mở ra cơ hội để dự án tiếp tục được thực hiện trong thời gian sau cuộc thi, thay vì kết thúc tất cả ở vòng chung kết.

Đồng thời, cuộc thi nhấn mạnh việc trao quyền cho người trẻ: từ thí sinh đến ban tổ chức đều là sinh viên và thế hệ trẻ, giúp họ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và định hình sự nghiệp.

Sự đồng hành của UNESCO: Khởi nguồn cho "Hà Nội: Hành trình sáng tạo"

Mùa 2021 đánh dấu bước ngoặt khi IC Master hợp tác với UNESCO tại Việt Nam, chỉ hai năm sau khi Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới Các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Cuộc thi mong muốn góp phần vào việc thúc đẩy các hoạt động sáng tạo của thành phố Hà Nội, tham gia vào quá trình truyền thông và quảng bá rộng rãi danh hiệu này đến với người dân thành phố, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chị Hòa kể lại: "Ban đầu, chúng tôi đã định hướng một chủ đề khác, nhưng sau chuyến thăm Tòa nhà Xanh một Liên Hợp quốc và lắng nghe về danh hiệu Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, chúng tôi bị thu hút ngay lập tức. UNESCO đã hỗ trợ xây dựng bộ từ khóa, ý nghĩa, giúp mở rộng khái niệm “thiết kế” từ “design” thông thường sang “tạo giải pháp để giải quyết vấn đề - một phần của văn hóa và kinh tế dân tộc."

Chủ đề "Hà Nội: Hành trình sáng tạo" không chỉ quảng bá danh hiệu này đến công chúng trong nước và quốc tế, mà còn khuyến khích người trẻ trở thành "người đồng sáng tạo" cho một Hà Nội bền vững. Qua đó, IC Master góp phần vào hợp phần "Youth Engagement" của UNESCO, huy động sự tham gia của giới trẻ trong các hoạt động văn hóa. Chị Hòa nhấn mạnh: "Đây không phải chiến dịch ngắn hạn, mà là hành trình dài để mỗi cá nhân nhận ra năng lực sáng tạo của mình, với mong muốn người trẻ cùng xây dựng thành phố sáng tạo hơn từng ngày và định hình tương lai thành phố một cách rõ nét."

Cuộc thi năm 2021 rất đặc biệt khi diễn ra giữa cao điểm đại dịch Covid-19, buộc IC Master phải chuyển toàn bộ hoạt động sang trực tuyến, trừ vòng chung kết. Đây là thách thức lớn khi chương trình thiếu tương tác trực tiếp, khó kêu gọi tài trợ, và hạn chế thực thi dự án thực tế. Tuy nhiên, như chị Hòa chia sẻ, chính bối cảnh này đã khơi dậy tinh thần sáng tạo: "Chúng tôi thiết kế giải pháp để vượt qua. Ví dụ, khởi động Group cộng đồng “Làng Sáng Tạo” - ban đầu chỉ để hỗ trợ thí sinh, nhưng nay đã trở thành cộng đồng 4.7k thành viên, chia sẻ tài liệu từ học thuật đến thực hành."

Một sáng kiến nổi bật khác là mô hình "Buddy": mỗi đội thi được một thành viên ban tổ chức đồng hành như người bạn, hỗ trợ giải đáp, theo dõi tiến độ và cổ vũ tinh thần. Nhờ nỗ lực chân thành, mùa 2021 đạt kỷ lục về tương tác truyền thông và số lượng đội thi. Đến nay, nhiều dự án vẫn tiếp tục hoạt động, truyền cảm hứng cho các sáng kiến truyền thông

Với sự đồng hành của UNESCO, IC Master 2021 không chỉ phát hiện tài năng trẻ mà còn góp phần nâng cao nhận thức về sáng tạo đô thị tại Hà Nội. Chị Hòa kết luận: "Cuộc thi mong muốn hiện thực hóa ý tưởng một cách bền vững, và mùa 2021 là minh chứng cho tinh thần sáng tạo vượt khó". Sau 12 năm, IC Master tiếp tục là cầu nối giữa giáo dục, truyền thông và phát triển cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia xây dựng một Hà Nội sáng tạo hơn.