iHUB Ventures 2026: Kết nối startup giải bài toán của doanh nghiệp và thành phố

(Ngày Nay) - Chiều 28/6 tại Hà Nội, chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo iHUB Ventures 2026 chính thức được phát động. Khác với mô hình các cuộc thi khởi nghiệp truyền thống, chương trình hướng tới kết nối trực tiếp startup với doanh nghiệp thông qua các bài toán thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở và gia tăng khả năng thương mại hóa các giải pháp.

Tại sự kiện, chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo iHUB Ventures 2026 sẽ chính thức được phát động, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình kết nối startup và doanh nghiệp nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở tại Việt Nam.

Chương trình do HUB Network, Ban Tổ chức iHUB Ventures và Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Hà Nội BA và Global Shapers Community Hanoi.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh ngày càng gia tăng, doanh nghiệp cần những giải pháp mới để tối ưu vận hành, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong khi đó, nhiều startup sở hữu công nghệ tiềm năng lại thiếu cơ hội tiếp cận thị trường, kiểm chứng mô hình và thương mại hóa sản phẩm.

Từ thực tiến đó, iHUB Ventures 2026 được xây dựng theo mô hình Open Innovation - kết nối các bên trong hệ sinh thái để cùng giải quyết bài toán thực tế. Khác với các cuộc thi khởi nghiệp truyền thống, chương trình tập trung vào việc lựa chọn các giải pháp có tính ứng dụng cao, tạo điều kiện để startup trực tiếp làm việc cùng doanh nghiệp, thử nghiệm giải pháp và hướng tới triển khai thực tế sau quá trình ươm tạo.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, cho biết mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc tìm kiếm ý tưởng mới mà còn xây dựng cơ chế kết nối bền vững giữa doanh nghiệp, startup, trường đại học, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Theo TS. Trần Quang Hưng, điểm khác biệt lớn nhất của iHUB Ventures 2026 là xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thay vì chỉ tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo đơn thuần. Ông cho biết, Hà Nội hiện đã xác định 5 nhóm điểm nghẽn lớn cùng khoảng 30 bài toán ưu tiên trong quá trình phát triển đô thị, bao gồm giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm, quản trị đô thị và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, điều còn thiếu là một cơ chế chuyển hóa những nhu cầu đó thành các "đề bài" cụ thể để cộng đồng đổi mới sáng tạo cùng tham gia giải quyết.

TS. Trần Quang Hưng cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hiện đã có khá nhiều quỹ đầu tư, chương trình tăng tốc và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, song vẫn còn thiếu mắt xích quan trọng là kết nối giữa nhu cầu của doanh nghiệp với nguồn lực đổi mới sáng tạo.

Ông mô tả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gồm 5 giai đoạn: từ kết nối nhu cầu, hỗ trợ hình thành doanh nghiệp, đầu tư mạo hiểm, đầu tư tăng trưởng đến IPO hoặc thoái vốn. Trong đó, hai giai đoạn đầu – xác định đúng bài toán và kết nối startup với doanh nghiệp – hiện là khâu yếu nhất.

Để đạt được điều đó, doanh nghiệp cần mô tả rõ yêu cầu, cung cấp dữ liệu, nguồn lực cần thiết cũng như tiêu chí đánh giá kết quả. Việc xác định đầu vào và đầu ra cụ thể sẽ giúp startup tập trung phát triển sản phẩm có khả năng ứng dụng cao, thay vì phát triển những ý tưởng dàn trải.

Bên cạnh chương trình ươm tạo, HUB Network cũng đang mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo TS. Trần Quang Hưng, hiện mạng lưới đã hình thành tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng cùng nhiều khu vực có người Việt sinh sống như Mỹ, Anh, châu Âu và Trung Quốc. Song song với đó là các mạng lưới dành cho học sinh THPT và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Việc mở rộng mạng lưới nhằm xây dựng nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo ngay từ sớm, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu lớn về các ý tưởng, sản phẩm và nhu cầu của doanh nghiệp để kết nối hiệu quả hơn trong tương lai.

Sự kiện Kick-off dự kiến quy tụ hơn 50 đại biểu, 15 startup, 20 câu lạc bộ sinh viên cùng các doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Trong chương trình, Ban Tổ chức sẽ công bố định hướng hoạt động mùa ươm tạo 2026, ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược và tổ chức phiên Startup Pitching để giới thiệu các giải pháp đối mới sáng tạo trước doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư.

Sau lễ phát động, các đội tham gia sẽ bước vào hành trình ươm tạo với các hoạt động đào tạo chuyên sâu, cố vấn 1-1 cùng chuyên gia, hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối doanh nghiệp và trình diễn sản phẩm tại Demo Day. Mục tiêu dài hạn của chương trình là giúp các giải pháp có khả năng ứng dụng, triển khai và thương mại hóa, tạo ra giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh tổng giá trị giải thưởng lên tới 150 triệu đồng, HUB Ventures 2026 mang đến cho startup cơ hội tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

“HUB Ventures 2026 không chỉ là chương trình ươm tạo khởi nghiệp, mà còn là nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp, startup, chuyên gia và nhà đầu tư. Chúng tôi mong muốn xây dựng một cơ chế hợp tác thực chất, nơi các bài toán của doanh nghiệp gặp được những giải pháp phù hợp, góp phần thúc đầy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam” – đại diện BTC.