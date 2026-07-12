Khép lại hành trình "Gió - Nước - Mặt Trời", Liên minh châu Âu lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh bằng nghệ thuật

Với sự tham dự của gần 500 khách mời, The Flow of Evolution được xây dựng như điểm kết của hành trình biểu tượng xuyên suốt ba yếu tố Gió – Nước – Mặt Trời, những hình ảnh đã đồng hành cùng toàn bộ chiến dịch trong gần một năm qua.
Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu, chương trình kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn, mang đến trải nghiệm đa giác quan, gợi mở những suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và tương lai phát triển bền vững.
Được chia thành ba chương Gió – Nước – Mặt Trời, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình của sự chuyển mình: từ những tia lửa đầu tiên của thay đổi, đến khả năng thích ứng trước những biến động và hướng tới một tương lai được xây dựng trên nền tảng tri thức, kỹ năng và sáng tạo.
Mở đầu là chương Gió với các màn trình diễn của Suboi, WEAN và marzuz. Tiếp nối là chương Nước, nơi Last Fire Crew mang đến những tiết mục giàu năng lượng qua ngôn ngữ vũ đạo. Chương Mặt Trời khép lại đêm diễn bằng sự kết hợp giữa ca sĩ Hồng Nhung và Fustic. Studio, hòa quyện âm nhạc với nghệ thuật thị giác và công nghệ trình chiếu. Xuyên suốt chương trình, các tiết mục múa đương đại của Arabesque Vietnam kết nối ba chương thành một mạch kể chuyện thống nhất, giàu cảm xúc.
Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm và tham dự của khán giả trẻ. Bạn Minh Đức (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, chương trình giúp người tham dự có thêm góc nhìn về năng lượng tái tạo cũng như ý nghĩa của phát triển bền vững. Theo Đức, chỉ khi nhận thức được nâng cao, những hành động chung tay vì cộng đồng và môi trường mới có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn.
|
Sự kiện thu hút đông đảo khán giả trẻ. Ảnh: Ngọc Ánh
Không chỉ khép lại một chiến dịch truyền thông, The Flow of Evolution còn là dịp nhìn lại những dấu ấn mà "Nhấn kết nối – Bật thay đổi" đã tạo dựng thông qua các dự án nghệ thuật, chuỗi nội dung số và những cuộc đối thoại về biến đổi khí hậu, phát triển kỹ năng và tăng trưởng xanh.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định, trong suốt gần một năm qua, chiến dịch đã phản ánh cam kết của Liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh.
Theo Đại sứ, thông qua chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway), Liên minh châu Âu đang đầu tư vào năng lượng sạch, hạ tầng bền vững cũng như các kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, một quá trình chuyển đổi xanh thành công không chỉ dựa vào nguồn lực đầu tư mà còn phụ thuộc vào con người, sức sáng tạo và khả năng sẵn sàng đón nhận thay đổi.
|
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Ánh
"Từ gió, chúng ta tìm thấy tiếng nói. Qua nước, chúng ta tìm thấy sự kết nối. Với mặt trời, chúng ta tìm thấy những khả năng mới. Và cùng nhau, chúng ta đã chứng minh rằng sáng tạo không chỉ đơn thuần là nguồn cảm hứng. Sáng tạo kết nối con người, mở rộng tư duy và giúp chúng ta hình dung cũng như cùng nhau kiến tạo tương lai mà tất cả đều mong muốn", Đại sứ Julien Guerrier chia sẻ.
Ra mắt từ tháng 8/2025, "Nhấn kết nối – Bật thay đổi" là chiến dịch truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trong khuôn khổ chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu. Chiến dịch sử dụng nghệ thuật và các hình thức kể chuyện sáng tạo để truyền tải thông điệp về hành động vì khí hậu, phát triển kỹ năng, quan hệ đối tác và tăng trưởng xanh.
Với sự đồng hành của Giám đốc sáng tạo Phương Vũ, Giám tuyển Bách Vũ cùng nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung, chiến dịch đã chuyển tải các biểu tượng Gió – Nước – Mặt Trời thành nhiều hoạt động sáng tạo trên khắp Việt Nam.
|
Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: BTC