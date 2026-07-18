Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 18/7, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (LHVHNT) TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần I (nhiệm kỳ 2026 – 2031) định hướng hoạt động trong giai đoạn mới, đồng thời hiệp thương ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận), đảm nhận vai trò Chủ tịch LHVHNT TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận), đảm nhận vai trò Chủ tịch LHVHNT TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031

LHVHNT TPHCM là hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật với 9 hội thành viên (Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc, Hội Sân khấu, Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Kiến trúc sư và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số). Theo đề án nhân sự sẽ có 30 thành viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 – 2031 nhưng vẫn còn 3 hội chưa tổ chức đại hội nên danh sách hiệp thương ban chấp hành hiện tại chỉ có 18 thành viên.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa cho Chủ tịch và ban chấp hành LHVHNT TPHCM nhiệm kỳ mới

Ban chấp hành mới cũng đã bầu ra các chức danh lãnh đạo. Trong đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận), đảm nhận vai trò Chủ tịch LHVHNT TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (sinh năm 1964) có quá trình công tác bền bỉ từ cơ sở và trải qua nhiều cương vị, từ lãnh đạo địa phương đến sở ngành. Ông từng là Chủ tịch HĐND - Bí thư Quận ủy quận 9, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM… trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vào tháng 6/2019. Ở vị trí này, ông có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM, nhất là lĩnh vực tuyên giáo và văn hóa, đặc biệt là hoàn thành đề án xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TPHCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM ảnh 2

Ra mắt ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với tân Chủ tịch Phan Nguyễn Như Khuê, LHVHNT TPHCM cũng có 3 Phó chủ tịch mới là NSND Trịnh Kim Chi (Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM), nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh (Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật TPHCM) và họa sĩ Lê Văn Tuấn. NSNA Đoàn Hoài Trung (Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM) được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, với những biến động chưa từng có, từ đại dịch Covid-19 đến công cuộc tinh gọn, sáp nhập của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, Liên hiệp đã thể hiện rõ bản lĩnh và vai trò nòng cốt, không chỉ vượt khó thành công mà còn để lại những dấu ấn quan trọng. Điểm sáng nổi bật là 212 đợt trại sáng tác và đi thực tế với sự tham gia của hơn 5.300 lượt hội viên đã trở thành mạch nguồn cảm xúc cho nhiều nghệ sĩ tạo nên nhiều tác phẩm bám sát hơi thở đời sống. Ngay trong những giai đoạn khó khăn nhất, nghệ thuật vẫn cất tiếng. Kịch múa Những nét son Thành phố, tập sách Cây kèn và chiếc khẩu trang ra đời nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM ảnh 3

Ban chấp hành niệm kỳ 2020 - 2025 từ nhiệm

Vai trò nòng cốt của LHVHNT TPHCM cũng được minh chứng tại cuộc vận động sáng tác “TPHCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca” do UBND TPHCM phát động với 83 tác phẩm được vinh danh mà phần lớn tác phẩm đạt giải cao đều thuộc về các hội viên. Đặc biệt, 5 cây đại thụ: nhạc sĩ Xuân Hồng, họa sĩ Diệp Minh Châu, NSND Viễn Châu, NSND Phùng Há và NSND Kim Cương có tên trong danh sách 31 cá nhân tiêu biểu có công xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM là niềm tự hào to lớn, khẳng định vị thế không thể thay thế của giới văn nghệ sĩ trong tiến trình phát triển của TPHCM.

Về phương hướng hoạt động, Liên hiệp xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động. Khi hoạt động của LHVHNT TPHCM và các hội thành viên từng bước hướng đến tự chủ tài chính và thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế đặt hàng, đòi hỏi việc xây dựng quy chế quản lý kinh phí, chủ động khai thác các nguồn tài trợ hợp pháp, xã hội hóa hoạt động để tự chủ kinh phí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch LHVHNT TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê gợi mở nhiều vấn đề, trong đó, đề xuất TPHCM khởi động lại việc xây dựng Quỹ Phát triển Văn hóa (từng được ông tham gia xây dựng khi còn là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM), từ đó có thể đặt hàng các sản phẩm văn hóa nghệ thuật hoặc mua lại các di vật cho công tác bảo tồn, giữ gìn di sản…

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM ảnh 4

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại diện lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cũng đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào ban chấp hành LHVHNT TPHCM nhiệm kỳ mới cùng các hội viên sẽ phát huy năng lực, tài năng, làm nòng cốt trong các hoạt động xây dựng phát triển văn hóa TPHCM. Trong đó, Liên hiệp cần trở thành mái nhà chung vững mạnh và đoàn kết – phải là nơi để văn nghệ sĩ tin tưởng, gửi gắm tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp tài năng và lao động sáng tạo. Đồng thời làm tốt chức năng tư vấn phản biện xã hội; chủ động góp ý, tham gia tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương chính sách, pháp luật về văn hóa, có liên quan đến văn hóa nghệ thuật.

“Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh đề án phát triển công nghiệp văn hóa, Liên hiệp và các hội thành viên cần nâng cao nhận thức về luật sỡ hữu trí tuệ, hỗ trợ đắc lực để các tác phẩm tiếp cận được thị trường, chuyển hóa tài nguyên sáng tạo thành các giá trị kinh tế và di sản văn hóa bền vững…” – bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Minh Khang
Văn Thị Bạch Tuyết Phan Nguyễn Như Khuê Hội Sân khấu Hội Nghệ sĩ Múa Hội Nhiếp ảnh Hội Mỹ thuật Quận ủy quận 9 Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung Hội Nhà văn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh hoạ.
Ban hành quy định về nhà giáo hợp đồng sau nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, tạo hành lang pháp lý thống nhất để các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông.
Thời tiết ngày 18/7: Dự báo mưa to ở Bắc Bộ, có nơi trên 250 mm
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to, mưa có xu hướng gia tăng diện rộng và lượng mưa từ đêm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm.
Sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp, cơ hội hiện thực hóa các sáng kiến công nghệ hàng năm.
Ngành khoa học, kỹ thuật và STEM trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh
(Ngày Nay) - Từ những ngành học từng được xem là khó và kén người học, khoa học, kỹ thuật và STEM đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Sự thay đổi này đến từ cả chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước, nỗ lực đổi mới đào tạo của các trường đại học và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động.
Trao quyền gắn với trách nhiệm giúp chính quyền cơ sở chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền thực chất, rõ trách nhiệm
(Ngày Nay) - Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp cho thấy, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh song chưa thật sự đồng bộ. Có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời; có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa được bố trí phù hợp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.