Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM

(Ngày Nay) - Ngày 18/7, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (LHVHNT) TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần I (nhiệm kỳ 2026 – 2031) định hướng hoạt động trong giai đoạn mới, đồng thời hiệp thương ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

LHVHNT TPHCM là hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật với 9 hội thành viên (Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc, Hội Sân khấu, Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Kiến trúc sư và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số). Theo đề án nhân sự sẽ có 30 thành viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 – 2031 nhưng vẫn còn 3 hội chưa tổ chức đại hội nên danh sách hiệp thương ban chấp hành hiện tại chỉ có 18 thành viên.

Ban chấp hành mới cũng đã bầu ra các chức danh lãnh đạo. Trong đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận), đảm nhận vai trò Chủ tịch LHVHNT TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (sinh năm 1964) có quá trình công tác bền bỉ từ cơ sở và trải qua nhiều cương vị, từ lãnh đạo địa phương đến sở ngành. Ông từng là Chủ tịch HĐND - Bí thư Quận ủy quận 9, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM… trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vào tháng 6/2019. Ở vị trí này, ông có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM, nhất là lĩnh vực tuyên giáo và văn hóa, đặc biệt là hoàn thành đề án xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TPHCM.

Cùng với tân Chủ tịch Phan Nguyễn Như Khuê, LHVHNT TPHCM cũng có 3 Phó chủ tịch mới là NSND Trịnh Kim Chi (Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM), nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh (Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật TPHCM) và họa sĩ Lê Văn Tuấn. NSNA Đoàn Hoài Trung (Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM) được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, với những biến động chưa từng có, từ đại dịch Covid-19 đến công cuộc tinh gọn, sáp nhập của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, Liên hiệp đã thể hiện rõ bản lĩnh và vai trò nòng cốt, không chỉ vượt khó thành công mà còn để lại những dấu ấn quan trọng. Điểm sáng nổi bật là 212 đợt trại sáng tác và đi thực tế với sự tham gia của hơn 5.300 lượt hội viên đã trở thành mạch nguồn cảm xúc cho nhiều nghệ sĩ tạo nên nhiều tác phẩm bám sát hơi thở đời sống. Ngay trong những giai đoạn khó khăn nhất, nghệ thuật vẫn cất tiếng. Kịch múa Những nét son Thành phố, tập sách Cây kèn và chiếc khẩu trang ra đời nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Vai trò nòng cốt của LHVHNT TPHCM cũng được minh chứng tại cuộc vận động sáng tác “TPHCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca” do UBND TPHCM phát động với 83 tác phẩm được vinh danh mà phần lớn tác phẩm đạt giải cao đều thuộc về các hội viên. Đặc biệt, 5 cây đại thụ: nhạc sĩ Xuân Hồng, họa sĩ Diệp Minh Châu, NSND Viễn Châu, NSND Phùng Há và NSND Kim Cương có tên trong danh sách 31 cá nhân tiêu biểu có công xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM là niềm tự hào to lớn, khẳng định vị thế không thể thay thế của giới văn nghệ sĩ trong tiến trình phát triển của TPHCM.

Về phương hướng hoạt động, Liên hiệp xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động. Khi hoạt động của LHVHNT TPHCM và các hội thành viên từng bước hướng đến tự chủ tài chính và thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế đặt hàng, đòi hỏi việc xây dựng quy chế quản lý kinh phí, chủ động khai thác các nguồn tài trợ hợp pháp, xã hội hóa hoạt động để tự chủ kinh phí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch LHVHNT TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê gợi mở nhiều vấn đề, trong đó, đề xuất TPHCM khởi động lại việc xây dựng Quỹ Phát triển Văn hóa (từng được ông tham gia xây dựng khi còn là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM), từ đó có thể đặt hàng các sản phẩm văn hóa nghệ thuật hoặc mua lại các di vật cho công tác bảo tồn, giữ gìn di sản…

Đại diện lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cũng đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào ban chấp hành LHVHNT TPHCM nhiệm kỳ mới cùng các hội viên sẽ phát huy năng lực, tài năng, làm nòng cốt trong các hoạt động xây dựng phát triển văn hóa TPHCM. Trong đó, Liên hiệp cần trở thành mái nhà chung vững mạnh và đoàn kết – phải là nơi để văn nghệ sĩ tin tưởng, gửi gắm tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp tài năng và lao động sáng tạo. Đồng thời làm tốt chức năng tư vấn phản biện xã hội; chủ động góp ý, tham gia tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương chính sách, pháp luật về văn hóa, có liên quan đến văn hóa nghệ thuật.

“Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh đề án phát triển công nghiệp văn hóa, Liên hiệp và các hội thành viên cần nâng cao nhận thức về luật sỡ hữu trí tuệ, hỗ trợ đắc lực để các tác phẩm tiếp cận được thị trường, chuyển hóa tài nguyên sáng tạo thành các giá trị kinh tế và di sản văn hóa bền vững…” – bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.