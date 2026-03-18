Khởi động cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Kawai" - Tìm kiếm ý tưởng startup

(Ngày Nay) - “Khởi nghiệp cùng Kawai” - cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp quy mô toàn quốc dành cho người trẻ chính thức được phát động. Với sự tham dự của hàng chục nghìn sinh viên cùng hàng nghìn đề án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên và là bệ phóng cho nhiều ý tưởng sáng tạo.

“Khởi nghiệp cùng Kawai” là cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức thường niên bởi Câu lạc bộ Nhà Doanh nghiệp Tương lai - Đại học Ngoại thương (TEC FTU) dưới sự tài trợ của Quỹ học bổng Kawai (Nhật Bản). Trải qua hai thập kỷ phát triển, cuộc thi để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, góp phần nâng tầm mối quan hệ hợp tác 50 năm giữa Việt Nam và Nhật Bản, khẳng định vững chắc vị thế và uy tín đối với cộng đồng người trẻ đam mê khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam.

Trở lại với mùa giải 2026, “Khởi nghiệp cùng Kawai” mang đến thông điệp: “Khởi nghiệp là hành trình dấn thân đầy bản lĩnh, nơi mỗi startup phải bứt phá khỏi lớp vỏ an toàn, tái tạo bản thân và kiến tạo những giá trị có sức lan toả, thúc đẩy hệ sinh thái chuyển mình trong thời đại đổi mới toàn cầu.” Cuộc thi tiếp tục thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng kinh doanh táo bạo, chắp cánh cho những tài năng trẻ đầy khát vọng, đồng thời tôi luyện bản lĩnh của các startup trẻ qua từng lần thử nghiệm thực tiễn.

Với quy mô giải thưởng lớn nhất lịch sử cùng những đặc quyền hấp dẫn dành cho các đội thi, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ trở thành một đường đua khốc liệt, nơi các bạn trẻ dám bước ra khỏi vòng an toàn để bước vào một hành trình tái định hình ngoạn mục. Nhằm giúp các thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất ngay từ giai đoạn đầu, Ban Tổ chức triển khai Review Đề án sớm Early Bird - cơ hội nhận được góp ý và tư vấn chuyên sâu của Hội đồng Chuyên môn trước khi bước vào vòng nộp đề án chính thức. Ngoài ra, chương trình cũng mở cổng Profile Kết nối - Khởi nghiệp 2026 - mạng lưới chiến lược giúp các cá nhân hoàn thiện đội ngũ của mình, sẵn sàng bước vào đường đua khởi nghiệp mùa thứ 21.

Bên cạnh 3 vòng thi Thức mạch - Định thế - Tinh quang, “Khởi nghiệp cùng Kawai” còn có nhiều hoạt động thiết thực bao gồm: chuỗi workshop bổ ích và miễn phí cùng các chuyên gia hàng đầu và Hội chợ kết nối khởi nghiệp lớn nhất miền Bắc với sự góp mặt của hơn 150 doanh nghiệp thân thiết. Điểm nhấn của chương trình là Đêm Chung kết khởi nghiệp với hơn 370 doanh nghiệp tham dự, nơi tìm ra ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và xuất sắc nhất.

Hành trình hơn hai thập kỷ của “Khởi nghiệp cùng Kawai” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà còn là bệ phóng cho những người tiên phong đang tìm kiếm cơ hội xoay chuyển thời đại, kiến tạo giá trị khác biệt và ghi dấu mạnh mẽ trên trường quốc tế.