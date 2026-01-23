[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

Họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng: Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển (Ngày Nay) - Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV: Niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước (Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp (Ngày Nay) - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

[Ảnh] Bộ Chính trị Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ngày Nay) - Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã ra mắt Đại hội.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ngày Nay) - Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ khóa XIV diễn ra chiều nay 23/1.

Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư (Ngày Nay) - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra sáng 23/2/2026, đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội XIV của Đảng: Khơi dậy sức mạnh văn hóa, đánh thức tiềm năng di sản (Ngày Nay) - Đà Nẵng hướng tới phát huy giá trị văn hóa, di sản để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, dựa trên chiến lược của Đại hội XIV của Đảng.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV (Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.

Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long (Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).