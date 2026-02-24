Thủ tướng thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

Độc đáo nghi thức Đắp chăn “săn” cá suối ở Quảng Ngãi (Ngày Nay) - Giữa đại ngàn Thanh Bồng (Quảng Ngãi), tục Đắp chăn “săn” cá suối của đồng bào Co được tái hiện quy mô lớn, gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, sự bình an và gắn kết cộng đồng.

Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên (Ngày Nay) - Tiếp nối sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giới thiệu chương trình “Vui xuân Bính Ngọ: Sắc màu văn hóa Hưng Yên” . Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 Tết (tức ngày 21 & 22/02/2026), hứa hẹn mang đến một không gian Tết truyền thống kết hợp cùng những trải nghiệm thú vị khám phá di sản văn hóa Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của công chúng trong dịp nghỉ lễ.

Tổng thống Mỹ gấp rút tái thiết “bức tường thuế quan” (Ngày Nay) - Trước thềm Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump đang gấp rút triển khai kế hoạch dự phòng, đặt nền móng để thay thế các mức thuế mà ông đã áp đặt lên gần như mọi đối tác.

Thăm làng dược liệu độc nhất vô nhị tại Việt Nam (Ngày Nay) - Làng Nghĩa Trai có tuổi đời gần 1.000 năm nổi tiếng với nghề trồng và chế biến dược liệu truyền thống, đặc biệt hoa cúc chi "tiến vua," mệnh danh là “làng dược liệu” độc nhất vô nhị của Việt Nam.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước chững lại (Ngày Nay) - Sáng 24/2, giá vàng thế giới có lúc vượt 5.200 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh giảm, còn giá vàng trong nước đi ngang.

Mưa rải rác ở Bắc Bộ, Nam Bộ có dông trong ngày Mùng 8 Tết (Ngày Nay) - Bắc Bộ vẫn lạnh về sáng và đêm, có mưa rải rác, có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai (Ngày Nay) - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry nhận định kỳ đại hội này đã “vượt mọi kỳ vọng”, trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào Olympic trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Phát triển mô hình AI thúc đẩy thám hiểm không gian sâu (Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu đa ngành của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho việc chụp ảnh thiên văn, giúp tăng cường đáng kể khả năng quan sát những vùng sâu thẳm nhất của vũ trụ.

Linh thiêng Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ (Ngày Nay) - Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), nhân ngày “Tiên Giáng”, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, thành kính tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.