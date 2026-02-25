Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền ấn phẩm chính trị, pháp luật

(Ngày Nay) - Phát biểu tại Lễ giới thiệu bộ sách luật của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng ấn phẩm chính trị, pháp luật.

Chiều 24/2, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ giới thiệu bộ sách luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bộ sách được công bố phát hành hôm nay chính là hiện thực hóa phương châm: “Pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.”

Bộ sách đã bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Trong đó, về kinh tế và quản trị quốc gia: Tập trung tháo gỡ nút thắt trong quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản trị quốc gia...

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số: Lần đầu tiên ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ gồm Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Công nghệ cao, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc tiếp cận những xu thế mới của thời đại…

Về y tế-giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số với mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân Việt Nam.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cống hiến, phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra với chất lượng, hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục tổ chức tốt công tác biên tập, xuất bản, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các luật, nghị quyết của Quốc hội đã ban hành; tài liệu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tính chính xác, thống nhất, kịp thời.

Đồng thời, Nhà xuất bản triển khai việc biên soạn, xuất bản Bộ sách Văn kiện Quốc hội toàn tập lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung, cập nhật đầy đủ những thành tựu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 85 năm Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phối hợp với Văn phòng Quốc hội cung cấp các ấn phẩm có giá trị cho đại biểu Quốc hội tại mỗi kỳ họp để đại biểu được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các tài liệu cần thiết phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhà xuất bản cần đẩy mạnh và nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, kịp thời tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc hoàn thiện dự thảo các văn bản luật, pháp lệnh, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Tập trung tối đa nguồn lực, con người thực hiện chuyển đổi số hoạt động xuất bản, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Nhà xuất bản xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình cho việc chuyển đổi số cụ thể cho từng giai đoạn, đảm bảo đồng bộ, hệ thống từ công tác quản lý, điều hành đến công tác tổ chức hoạt động; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong từng công đoạn biên tập, xuất bản, phát hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm về lý luận, chính trị, pháp luật; nâng cấp, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông hiện có của Nhà xuất bản, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đáng tự hào trong hơn 80 năm qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, giành được nhiều thắng lợi mới, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Tại buổi lễ, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm đã giới thiệu về Bộ sách luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; báo cáo về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động của Nhà xuất bản năm 2026.