Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền ấn phẩm chính trị, pháp luật

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phát biểu tại Lễ giới thiệu bộ sách luật của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng ấn phẩm chính trị, pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 24/2, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ giới thiệu bộ sách luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bộ sách được công bố phát hành hôm nay chính là hiện thực hóa phương châm: “Pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.”

Bộ sách đã bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Trong đó, về kinh tế và quản trị quốc gia: Tập trung tháo gỡ nút thắt trong quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản trị quốc gia...

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số: Lần đầu tiên ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ gồm Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Công nghệ cao, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc tiếp cận những xu thế mới của thời đại…

Về y tế-giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số với mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân Việt Nam.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cống hiến, phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra với chất lượng, hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục tổ chức tốt công tác biên tập, xuất bản, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các luật, nghị quyết của Quốc hội đã ban hành; tài liệu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tính chính xác, thống nhất, kịp thời.

Đồng thời, Nhà xuất bản triển khai việc biên soạn, xuất bản Bộ sách Văn kiện Quốc hội toàn tập lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung, cập nhật đầy đủ những thành tựu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 85 năm Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phối hợp với Văn phòng Quốc hội cung cấp các ấn phẩm có giá trị cho đại biểu Quốc hội tại mỗi kỳ họp để đại biểu được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các tài liệu cần thiết phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhà xuất bản cần đẩy mạnh và nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, kịp thời tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc hoàn thiện dự thảo các văn bản luật, pháp lệnh, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Tập trung tối đa nguồn lực, con người thực hiện chuyển đổi số hoạt động xuất bản, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Nhà xuất bản xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình cho việc chuyển đổi số cụ thể cho từng giai đoạn, đảm bảo đồng bộ, hệ thống từ công tác quản lý, điều hành đến công tác tổ chức hoạt động; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong từng công đoạn biên tập, xuất bản, phát hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm về lý luận, chính trị, pháp luật; nâng cấp, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông hiện có của Nhà xuất bản, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đáng tự hào trong hơn 80 năm qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, giành được nhiều thắng lợi mới, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Tại buổi lễ, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm đã giới thiệu về Bộ sách luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; báo cáo về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động của Nhà xuất bản năm 2026.

PV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ấn phẩm chính trị pháp luật

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.
Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
(Ngày Nay) - Tiếp nối sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giới thiệu chương trình “Vui xuân Bính Ngọ: Sắc màu văn hóa Hưng Yên” . Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 Tết (tức ngày 21 & 22/02/2026), hứa hẹn mang đến một không gian Tết truyền thống kết hợp cùng những trải nghiệm thú vị khám phá di sản văn hóa Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của công chúng trong dịp nghỉ lễ.
Thăm làng dược liệu độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Thăm làng dược liệu độc nhất vô nhị tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Làng Nghĩa Trai có tuổi đời gần 1.000 năm nổi tiếng với nghề trồng và chế biến dược liệu truyền thống, đặc biệt hoa cúc chi "tiến vua," mệnh danh là “làng dược liệu” độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry nhận định kỳ đại hội này đã “vượt mọi kỳ vọng”, trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào Olympic trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.