Iran cảnh báo trả đũa mạnh sau phát biểu cứng rắn của Mỹ

(Ngày Nay) - Ngày 6/4, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran đưa ra cảnh báo việc trả đũa mạnh hơn nếu các mục tiêu dân sự của nước này bị tấn công, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép và tình hình an ninh tại Israel diễn biến phức tạp.
Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Iran Khatam al-Anbiya tuyên bố nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, nước Cộng hoà Hồi giáo sẽ tiến hành các giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch tấn công và trả đũa mạnh hơn, trên diện rộng hơn.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, gồm các nhà máy điện và cầu đường, nếu Tehran không đáp ứng các điều kiện của Washington nhằm khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua vùng Vịnh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng các tuyên bố của Tổng thống Mỹ có thể cấu thành "tội ác chiến tranh" theo luật pháp quốc tế. Viện dẫn Điều 8(2)(b) Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh việc đe dọa tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi bị nghiêm cấm.

Trong một diễn biến liên quan, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati, cảnh báo khả năng nước Cộng hoà Hồi giáo và các lực lượng thân nước này có thể nhắm tới eo biển Bab el-Mandeb - một tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Theo ông, chỉ cần "một tín hiệu" cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu.

Những tuyên bố trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn tại các tuyến hàng hải quan trọng, trong đó có eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb, vốn giữ vai trò thiết yếu đối với thương mại và năng lượng thế giới.

Trong một diễn biến khác liên quan, phóng viên TTXVN tại Israel, hơn 1.000 nam giới thuộc cộng đồng Do Thái chính thống (Haredi) đã tham gia một sự kiện tôn giáo quy mô lớn tại thành phố Bnei Brak ngày 5/4, bất chấp các quy định hạn chế tụ tập trong thời chiến.

Sự kiện, do giáo sĩ Dov Lando chủ trì, diễn ra tại một học viện tôn giáo địa phương nhân dịp lễ Quá hải. Đại diện ban tổ chức khẳng định buổi tụ họp được tổ chức trong "không gian được bảo vệ", song quy định của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel chỉ cho phép tối đa 50 người tụ tập tại khu vực trung tâm nếu có nơi trú ẩn gần đó.

Cảnh sát Israel cho biết yêu cầu cấp phép ban đầu đã bị từ chối. Khi phát hiện sự kiện diễn ra, lực lượng chức năng đã yêu cầu giải tán và cho biết không có "nguy hiểm tức thời" tại thời điểm đó.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh tranh cãi gia tăng giữa các nhánh quyền lực tại Israel liên quan đến việc thực thi các hạn chế tụ tập. Trước đó, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết tạm thời hạn chế quyền của cảnh sát trong việc giải tán các cuộc biểu tình quy mô nhỏ, cho rằng quy định đang bị áp dụng không đồng đều.

Sóng nhiệt đại dương đe dọa hệ sinh thái biển California
(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.