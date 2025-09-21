Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/9 đã có những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua mọi rào cản nếu bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 20/9, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh khả năng thích ứng phi thường của Iran trước áp lực quốc tế, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục trước các yêu sách từ bên ngoài. Đề cập đến vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân Natanz và Fordow tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Iran bày tỏ: "Họ có thể tấn công các cơ sở của chúng tôi, nhưng họ không hiểu rằng chính con người đã xây dựng Natanz và sẽ xây dựng lại cơ sở này".

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng ra tuyên bố cảnh báo quan hệ hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ “bị đình chỉ trên thực tế” nếu Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bác bỏ dự thảo nghị quyết đề xuất dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, Tehran và các cường quốc châu Âu vẫn còn 8 ngày để tiếp tục đàm phán về việc hoãn tái kích hoạt các biện pháp trừng phạt.

Theo quy trình do Anh, Pháp và Đức (còn gọi là nhóm E3) khởi động ngày 28/8 vừa qua, HĐBA cần bỏ phiếu về dự thảo trên sau khi E3 khởi động cơ chế 30 ngày nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ. Nhóm E3 cáo buộc Iran không tuân thủ thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015.

Tại cuộc họp, Nga cùng Trung Quốc, Algeria và Pakistan ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì đình chỉ các nghị quyết trừng phạt Iran. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nước châu Âu, trong khi Mỹ cũng gây áp lực mạnh buộc các ủy viên không thường trực ủng hộ lập trường của họ.

Cũng trong ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại kết quả cuộc bỏ phiếu của HĐBA LHQ về vấn đề trừng phạt Iran, cho rằng điều này có thể khiến căng thẳng trong khu vực leo thang.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông (Fu Cong) cũng bày tỏ phản đối việc tái áp đặt trừng phạt Iran, đồng thời cảnh báo điều này gây căng thẳng và chia rẽ giữa các thành viên HĐBA LHQ, cũng như gây bất lợi cho các nỗ lực ngoại giao nhằm sớm nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Tehran. Theo đó, Đại sứ Phó Thông kêu gọi các bên liên quan tìm giải pháp chính trị và ngoại giao khả thi để giải quyết vấn đề.

