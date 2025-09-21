Israel bổ sung 8 đơn vị quân đội tại Bờ Tây

(Ngày Nay) - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ tăng cường hiện diện tại khu Bờ Tây bằng cách triển khai thêm 8 đơn vị quân sự trong mùa lễ lớn sắp tới của người Do Thái trong bối cảnh các rủi ro an ninh gia tăng.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Bờ Tây sau vụ tấn công đẫm máu ở Jerusalem hồi đầu tháng, do 2 tay súng người Palestine thực hiện. Vụ tấn công tại nút giao Ramot ở Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Một vụ tấn công chết người khác đã xảy ra trong tuần này tại cửa khẩu Allenby – khu vực nối giữa Bờ Tây và Jordan – tuy nhiên nơi này thuộc quyền kiểm soát của Sư đoàn 96 “Gilad”. IDF cũng vừa thông báo triệt phá nhóm tay súng người Palestine tại khu vực Ramallah, bị cáo buộc đang chế tạo rocket nhằm tấn công các mục tiêu của Israel.
Liên quan đến tình hình tại Dải Gaza, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn được 1 quả đạn pháo phóng đi từ phía Bắc Dải Gaza ngày 21/9, trong khi quả đạn pháo còn lại rơi xuống miền Nam Israel và không gây thương vong. Các vụ phóng như vậy trong thời gian gần đây đã ít dần khi Israel đẩy mạnh tấn công đường không và trên bộ vào thành phố Gaza trong những tuần gần đây.
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/9 đã có những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua mọi rào cản nếu bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.
(Ngày Nay) - Ngày 21/9, sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn trong ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ.
(Ngày Nay) - Khán phòng Live Arena sức chứa 11.000 người đã như bùng nổ khi âm nhạc hào hùng đan xen những nét dân ca của bài hát Phù Đổng Thiên Vương vang lên. Ca sĩ Đức Phúc đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu Intervision, trong lần đầu tiên cuộc thi quốc tế này trở lại sau 30 năm và giành giải nhất xứng đáng, với số điểm bỏ xa người thứ hai, trong một đêm tranh tài với 22 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới.
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của các nước thành viên bị xâm phạm trong tháng qua.
(Ngày Nay) - Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.
(Ngày Nay) - Tối 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại đại nhạc hội thứ ba do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức mang tên "V Fest - Vietnam Today" diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).
(Ngày Nay) - Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Đền Trần Thương, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Chương trình dự kiến diễn ra tối 9/10 (tức ngày 18/8 năm Ất Tỵ), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.