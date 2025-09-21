Israel bổ sung 8 đơn vị quân đội tại Bờ Tây

(Ngày Nay) - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ tăng cường hiện diện tại khu Bờ Tây bằng cách triển khai thêm 8 đơn vị quân sự trong mùa lễ lớn sắp tới của người Do Thái trong bối cảnh các rủi ro an ninh gia tăng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Bờ Tây sau vụ tấn công đẫm máu ở Jerusalem hồi đầu tháng, do 2 tay súng người Palestine thực hiện. Vụ tấn công tại nút giao Ramot ở Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Một vụ tấn công chết người khác đã xảy ra trong tuần này tại cửa khẩu Allenby – khu vực nối giữa Bờ Tây và Jordan – tuy nhiên nơi này thuộc quyền kiểm soát của Sư đoàn 96 “Gilad”. IDF cũng vừa thông báo triệt phá nhóm tay súng người Palestine tại khu vực Ramallah, bị cáo buộc đang chế tạo rocket nhằm tấn công các mục tiêu của Israel.

Liên quan đến tình hình tại Dải Gaza, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn được 1 quả đạn pháo phóng đi từ phía Bắc Dải Gaza ngày 21/9, trong khi quả đạn pháo còn lại rơi xuống miền Nam Israel và không gây thương vong. Các vụ phóng như vậy trong thời gian gần đây đã ít dần khi Israel đẩy mạnh tấn công đường không và trên bộ vào thành phố Gaza trong những tuần gần đây.