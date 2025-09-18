Ủy ban châu Âu đề xuất trừng phạt Israel

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nguồn tin từ tờ La Tribune (Pháp) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra đề xuất đánh thuế cao hơn đối với các sản phẩm Israel nhập khẩu vào EU, và trừng phạt hai bộ trưởng trong chính phủ của Benyamin Netanyahou, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.
Ủy ban châu Âu đề xuất trừng phạt Israel

“Để đáp lại chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, EC đã công bố một loạt biện pháp nhắm vào Israel. Tôi muốn nói thật rõ: mục tiêu không phải là trừng phạt Israel. Mục tiêu là cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza”, Phó Chủ tịch EC Kaja Kallas phát biểu trước báo giới.

Ủy ban đặc biệt đề xuất tăng thuế đối với các sản phẩm Israel nhập khẩu vào EU. Nếu được các quốc gia thành viên thông qua, các biện pháp thương mại này sẽ khiến một số mặt hàng nhập khẩu từ Israel – chủ yếu là nông sản – tăng thêm khoảng 227 triệu euro chi phí. Chỉ 37% trong tổng số 15,9 tỷ euro hàng xuất khẩu của Israel sang EU - đối tác thương mại số một của nước này – sẽ bị ảnh hưởng, chủ yếu trong lĩnh vực nông sản - thực phẩm.

Theo một quan chức EU, EC cũng đề nghị trừng phạt 2 Bộ trưởng cực hữu trong Chính phủ Israel là Itamar Ben-Gvir, phụ trách An ninh quốc gia, và Bezalel Smotrich, phụ trách Tài chính. Trước đó, vào tháng 8/2024, cơ quan hành pháp châu Âu cũng từng đề xuất trừng phạt 2 nhân vật này, nhưng nỗ lực khi ấy thất bại do các nước thành viên EU không đạt được đồng thuận.

Tuy nhiên, các biện pháp vừa được đề xuất của EC sẽ rất khó để các nước thành viên thông qua, do EU vẫn chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào các bộ trưởng Israel cũng đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên. Các biện pháp thương mại chỉ cần đa số đủ điều kiện, nhưng theo giới ngoại giao tại Brussels, đạt được đồng thuận vẫn sẽ rất khó khăn.

Trước đây, EC từng đề xuất hạn chế quyền tiếp cận của Israel vào chương trình nghiên cứu hàng đầu của EU, nhưng không thể giành đủ sự ủng hộ từ các nước thành viên. Tuần trước, Chủ tịch EC cảnh báo “Trong nội bộ EU, chúng ta không thể tự cho phép mình rơi vào tình trạng tê liệt”.

Trước sự tê liệt này của EU, một số nước đã quyết định hành động đơn phương. Đầu tháng 9, Bỉ đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt chống Israel hoặc một số Bộ trưởng trong Chính phủ Netanyahou, đồng thời cam kết sẽ cùng các quốc gia - trong đó có Pháp - công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.

PV
EC Israel lệnh trừng phạt

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30
(Ngày Nay) - Tối 17/9, Liên hoan Phim Quốc tế Busan khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan, bắt đầu chương trình mười ngày trình chiếu 328 phim tại bảy cụm rạp. Lần đầu tiên sau 29 năm, sự kiện có hạng mục phim dự thi, 14 tác phẩm châu Á sẽ tranh năm giải với tổng trị giá 110 triệu won, trong đó 10 phim ra mắt toàn cầu.
Phát triển AI dự đoán bệnh tật trước nhiều năm
Phát triển AI dự đoán bệnh tật trước nhiều năm
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học châu Âu ngày 17/9 công bố đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh của con người trước nhiều năm, dựa trên công nghệ tương tự các chatbot như ChatGPT.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu
Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khoảng 16.500 người thiệt mạng trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè năm nay. Nghiên cứu là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng liên hệ tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu tới sức khỏe con người.
Khắc họa hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
Khắc họa hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hội đàm với Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hội đàm với Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Da-tô Pa-du-ka Sê-ri Ha-ji Mô-ha-mát Hát-dai-mi Bin Bốn Hát- xan), Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/9/2025.
Cần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông
Cần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông
(Ngày Nay) - Sáng 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng họp với Bộ Công an và đại diện các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Thụy Điển công bố gói cải cách giáo dục hàng trăm triệu USD
Thụy Điển công bố gói cải cách giáo dục hàng trăm triệu USD
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện kỷ luật trong trường học, ngày 16/9, Chính phủ Thụy Điển đã công bố một loạt cải cách giáo dục sâu rộng, được hỗ trợ nhờ khoản ngân sách kỷ lục 4,3 tỷ kronor (tương đương 470 triệu USD) trong năm 2026.