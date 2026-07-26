KFC Zestival 2026 khép lại hành trình kết nối giới trẻ bằng âm nhạc và trải nghiệm

(Ngày Nay) - Sau hai đêm diễn liên tiếp tại Hà Nội và TP.HCM, KFC Zestival 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn không chỉ ở quy mô của một lễ hội âm nhạc mà còn ở cách một thương hiệu ẩm thực lựa chọn đồng hành cùng văn hóa giải trí của giới trẻ Việt Nam.
Đêm diễn tại TP.HCM tối 25/7 diễn ra trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi bởi những cơn mưa lớn. Tuy nhiên, hàng nghìn khán giả vẫn có mặt để theo dõi chương trình, trong khi các nghệ sĩ giữ trọn năng lượng trên sân khấu với chuỗi tiết mục kéo dài nhiều giờ. Sự hưởng ứng liên tục từ khán giả cho thấy sức hút của mô hình lễ hội kết hợp âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm tương tác đang ngày càng phù hợp với thị hiếu của thế hệ trẻ.
Ảnh: Hồng Nhung
Ảnh: Kitty
Ảnh: Kokopositive
Khác với cách quảng bá truyền thống, KFC lựa chọn tiếp cận người trẻ bằng chính những không gian giải trí mà họ yêu thích. Thay vì đặt thương hiệu ở vị trí trung tâm, KFC Zestival xây dựng một sân chơi nơi âm nhạc, cộng đồng người hâm mộ và trải nghiệm trực tiếp trở thành yếu tố dẫn dắt. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ đang được quan tâm như Chi Xê, CoolKid, CONGB, buitruonglinh, 52Hz, Quang Hùng MasterD và ISAAC giúp chương trình bắt nhịp với dòng chảy của văn hóa đại chúng hiện nay, khi các chương trình âm nhạc và cộng đồng fandom đang tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên các nền tảng số.
Trong suốt hai điểm dừng chân, chương trình không chỉ là nơi thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn tạo ra nhiều khoảnh khắc tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả thông qua các hoạt động tặng quà, giao lưu trực tiếp và những thử thách ngay trên sân khấu. Những trải nghiệm này góp phần kéo gần khoảng cách giữa thương hiệu với người tiêu dùng trẻ, đồng thời tạo nên nhiều nội dung được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Ảnh: Hồng Nhung
. Chi Xê xuống đút gà cho khán giả thưởng thức. Ảnh: Hồng Nhung
Ảnh: Kokopositive
Sự thành công của KFC Zestival 2026 cũng phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam: giới trẻ không còn chỉ tìm kiếm một sản phẩm hay dịch vụ, mà mong muốn được tham gia vào những trải nghiệm mang tính cộng đồng. Trong bối cảnh các chương trình âm nhạc thực tế, văn hóa fandom và các lễ hội trải nghiệm phát triển mạnh, việc các thương hiệu đầu tư vào những sự kiện có giá trị giải trí cao đang trở thành một hướng tiếp cận hiệu quả để xây dựng kết nối lâu dài với khách hàng trẻ.
buitruonglinh với màn xuất hiện trên xe đạp. Ảnh: Hồng Nhung
Khép lại hành trình tại Hà Nội và TP.HCM, KFC Zestival 2026 không chỉ mang đến hai đêm nhạc sôi động mà còn cho thấy cách một thương hiệu quốc tế đang thích ứng với sự thay đổi của văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam, khi trải nghiệm, cảm xúc và sự đồng hành cùng cộng đồng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng giá trị thương hiệu.
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường.
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu cần tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile) đang tiếp tục tăng trên khắp châu lục.
(Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.
(Ngày Nay) - Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo đang bước vào giai đoạn cụ thể hóa các nhiệm vụ lớn bằng những giải pháp có tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục.
(Ngày Nay) - Sau những bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều ý kiến đề xuất bỏ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chuyển sang xét học bạ để công nhận tốt nghiệp hoặc để các trường đại học đồng loạt tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.
(Ngày Nay) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 25/7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại thủ đô Damascus, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu LHQ tới Syria kể từ năm 2009.
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cao điều kiện cấp tư cách vĩnh trú (cư trú không xác định thời hạn) đối với người nước ngoài, theo đó yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản và có mức lương hưu dự kiến đạt một ngưỡng nhất định.