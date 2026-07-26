KFC Zestival 2026 khép lại hành trình kết nối giới trẻ bằng âm nhạc và trải nghiệm

(Ngày Nay) - Sau hai đêm diễn liên tiếp tại Hà Nội và TP.HCM, KFC Zestival 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn không chỉ ở quy mô của một lễ hội âm nhạc mà còn ở cách một thương hiệu ẩm thực lựa chọn đồng hành cùng văn hóa giải trí của giới trẻ Việt Nam.

Đêm diễn tại TP.HCM tối 25/7 diễn ra trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi bởi những cơn mưa lớn. Tuy nhiên, hàng nghìn khán giả vẫn có mặt để theo dõi chương trình, trong khi các nghệ sĩ giữ trọn năng lượng trên sân khấu với chuỗi tiết mục kéo dài nhiều giờ. Sự hưởng ứng liên tục từ khán giả cho thấy sức hút của mô hình lễ hội kết hợp âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm tương tác đang ngày càng phù hợp với thị hiếu của thế hệ trẻ.

Khác với cách quảng bá truyền thống, KFC lựa chọn tiếp cận người trẻ bằng chính những không gian giải trí mà họ yêu thích. Thay vì đặt thương hiệu ở vị trí trung tâm, KFC Zestival xây dựng một sân chơi nơi âm nhạc, cộng đồng người hâm mộ và trải nghiệm trực tiếp trở thành yếu tố dẫn dắt. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ đang được quan tâm như Chi Xê, CoolKid, CONGB, buitruonglinh, 52Hz, Quang Hùng MasterD và ISAAC giúp chương trình bắt nhịp với dòng chảy của văn hóa đại chúng hiện nay, khi các chương trình âm nhạc và cộng đồng fandom đang tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Trong suốt hai điểm dừng chân, chương trình không chỉ là nơi thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn tạo ra nhiều khoảnh khắc tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả thông qua các hoạt động tặng quà, giao lưu trực tiếp và những thử thách ngay trên sân khấu. Những trải nghiệm này góp phần kéo gần khoảng cách giữa thương hiệu với người tiêu dùng trẻ, đồng thời tạo nên nhiều nội dung được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sự thành công của KFC Zestival 2026 cũng phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam: giới trẻ không còn chỉ tìm kiếm một sản phẩm hay dịch vụ, mà mong muốn được tham gia vào những trải nghiệm mang tính cộng đồng. Trong bối cảnh các chương trình âm nhạc thực tế, văn hóa fandom và các lễ hội trải nghiệm phát triển mạnh, việc các thương hiệu đầu tư vào những sự kiện có giá trị giải trí cao đang trở thành một hướng tiếp cận hiệu quả để xây dựng kết nối lâu dài với khách hàng trẻ.

Khép lại hành trình tại Hà Nội và TP.HCM, KFC Zestival 2026 không chỉ mang đến hai đêm nhạc sôi động mà còn cho thấy cách một thương hiệu quốc tế đang thích ứng với sự thay đổi của văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam, khi trải nghiệm, cảm xúc và sự đồng hành cùng cộng đồng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng giá trị thương hiệu.