Khả năng hòa đàm Mỹ - Iran nối lại trong 3 ngày tới

(Ngày Nay) - Ngày 22/4, tờ New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguồn tin Pakistan cho biết vòng hòa đàm mới giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra trong 3 ngày tới.

New York Post dẫn nguồn tin của Pakistan nhận định, sau những nỗ lực hòa giải tích cực, Mỹ và Iran có thể quay lại bàn đàm phán trong vòng 36 - 72 giờ tới. Khi được hỏi về thông tin này, Tổng thống Trump trả lời qua văn bản: "Điều đó có thể xảy ra!".

Trước đó, trang tin điện tử News Post của Pakistan cũng đưa ra khung thời gian 3 ngày cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Washington và Tehran, song không nêu rõ nguồn tin hay chi tiết cụ thể.

Pakistan đã tích cực làm trung gian thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran trong thời gian qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Hai nước đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad nhưng không đạt kết quả, trong khi vòng đàm phán thứ 2 đã không thể diễn ra do hai bên khác biệt quan điểm.

Thông tin về việc Mỹ và Iran có thể sớm nối lại đàm phán được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần khi thỏa thuận đầu tiên chuẩn bị kết thúc.

Liên quan xung đột tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này và Pháp đồng chủ trì hội nghị lập kế hoạch quân sự đa quốc gia tại thủ đô London, với sự tham dự của các chuyên gia quân sự từ hơn 30 quốc gia. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 22 - 23/4 nhằm thúc đẩy các kế hoạch khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc họp diễn ra tại trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân thường trực của Anh ở Northwood, phía Bắc thủ đô London. Mục tiêu của hội nghị là chuyển các đồng thuận ngoại giao thành kế hoạch quân sự chi tiết nhằm mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và hỗ trợ lệnh ngừng bắn lâu dài. Bộ trên nhấn mạnh thương mại quốc tế, an ninh năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào tự do hàng hải.

Hiện Anh và Pháp đang nỗ lực kêu gọi các đối tác tham gia quá trình lập kế hoạch và tập trung thảo luận về năng lực quân sự, chỉ huy, phối hợp, cũng như triển khai hoạt động ở eo biển Hormuz.

Trước đó vào tuần trước, tại thủ đô Paris của Pháp cũng đã diễn ra một hội nghị quốc tế về eo biển Hormuz do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 50 quốc gia. Tại hội nghị, các bên kêu gọi mở lại eo biển Hormuz “ngay lập tức và vô điều kiện”, đồng thời thống nhất thành lập lực lượng đa quốc gia nhằm khôi phục tự do hàng hải trên tuyến đường biển huyết mạch này.