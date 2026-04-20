Thúc đẩy nỗ lực ngoại giao giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

(Ngày Nay) - Các nước trong và ngoài khu vực Trung Đông đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian sắp hết hiệu lực.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 19/4 đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để trao đổi về tình hình khu vực. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Sharif khẳng định Pakistan vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty về thúc đẩy tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Hai bên nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là giải pháp cần thiết để giải quyết bất đồng. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí duy trì phối hợp và tham vấn chung về các diễn biến liên quan nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng nhấn mạnh tới nỗ lực chung cho hòa bình tại Trung Đông. Phát biểu trong cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman ngày 19/4, Tổng thống Stubb cho rằng cần tìm kiếm sự ổn định cho khu vực Trung Đông thông qua các biện pháp hòa giải và giải pháp hòa bình. Về phần mình, Quốc vương Abdullah II đề cập đến việc cần duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời thúc đẩy các biện pháp ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 2 tuần giữa Mỹ và Iran sắp hết hiệu lực và hai bên vẫn đang cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, làm gia tăng nguy cơ phá vỡ hoàn toàn các kênh đối thoại vừa được thiết lập. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cử phái đoàn tới Pakistan trong ngày 20/4 để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Iran. Tuy nhiên, đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn lời các nguồn tin nước này nêu rõ Tehran “chưa có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo” với Washington. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 cũng đưa tin Tehran sẽ không tham gia đàm phán chừng nào các lệnh phong tỏa hàng hải vẫn được áp đặt.

Tại vòng đàm phán trước, Mỹ và Iran chưa đi đến thỏa thuận nhưng theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được một số tiến triển dù còn cách xa thỏa thuận cuối cùng.