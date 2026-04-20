Thúc đẩy nỗ lực ngoại giao giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Các nước trong và ngoài khu vực Trung Đông đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian sắp hết hiệu lực.
Pano thông báo về cuộc đàm phán Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, tại Islamabad, Pakistan.
Pano thông báo về cuộc đàm phán Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, tại Islamabad, Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 19/4 đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để trao đổi về tình hình khu vực. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Sharif khẳng định Pakistan vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty về thúc đẩy tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Hai bên nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là giải pháp cần thiết để giải quyết bất đồng. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí duy trì phối hợp và tham vấn chung về các diễn biến liên quan nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng nhấn mạnh tới nỗ lực chung cho hòa bình tại Trung Đông. Phát biểu trong cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman ngày 19/4, Tổng thống Stubb cho rằng cần tìm kiếm sự ổn định cho khu vực Trung Đông thông qua các biện pháp hòa giải và giải pháp hòa bình. Về phần mình, Quốc vương Abdullah II đề cập đến việc cần duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời thúc đẩy các biện pháp ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 2 tuần giữa Mỹ và Iran sắp hết hiệu lực và hai bên vẫn đang cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, làm gia tăng nguy cơ phá vỡ hoàn toàn các kênh đối thoại vừa được thiết lập. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cử phái đoàn tới Pakistan trong ngày 20/4 để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Iran. Tuy nhiên, đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) dẫn lời các nguồn tin nước này nêu rõ Tehran “chưa có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo” với Washington. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 cũng đưa tin Tehran sẽ không tham gia đàm phán chừng nào các lệnh phong tỏa hàng hải vẫn được áp đặt.

Tại vòng đàm phán trước, Mỹ và Iran chưa đi đến thỏa thuận nhưng theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được một số tiến triển dù còn cách xa thỏa thuận cuối cùng.

PV
Trung Đông Mỹ Iran Pakistan

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nguy cơ gia tăng rủi ro hệ thống từ bùng nổ công cụ an ninh mạng AI
Nguy cơ gia tăng rủi ro hệ thống từ bùng nổ công cụ an ninh mạng AI
Nguy cơ gia tăng rủi ro hệ thống từ bùng nổ công cụ an ninh mạng AI
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cán cân giữa tấn công và phòng thủ trong không gian số. Tuy nhiên, đà phát triển này cũng có thể tạo ra những rủi ro mới vượt ngoài khả năng kiểm soát hiện nay.
Màn đêm tiết lộ sự thật về những biến động toàn cầu
Màn đêm tiết lộ sự thật về những biến động toàn cầu
(Ngày Nay) - Trái Đất đang tiếp tục sáng lên qua từng năm, song vị trí và cường độ của xu hướng này ngày càng biến động khó lường do tác động của đại dịch COVID-19, các quy định kiểm soát ô nhiễm ánh sáng và tình trạng suy thoái kinh tế thế giới.
Động lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng quý II và cả năm 2026
(Ngày Nay) - Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong quý I/2026, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng GDP khá tích cực đạt 7,83%, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra là 9,1%. Kết quả này tuy thấp hơn kịch bản đề ra nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây vẫn là điểm sáng trên bản đồ tăng trưởng thế giới.
Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.