Khả năng Ukraine gia nhập EU đầu năm 2027

(Ngày Nay) - Báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 12/12 cho biết Ukraine có thể sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 1/1/2027, theo một đề xuất hòa bình đang được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Theo báo trên, đề xuất này đang được các quan chức Mỹ và Ukraine thương thảo với sự ủng hộ của Brussels.

Quá trình gia nhập EU thường mất nhiều năm và cần sự nhất trí của tất cả 27 thành viên của khối. Đến nay một số quốc gia, đặc biệt là Hungary, liên tục phản đối việc Ukraine gia nhập.

Ý tưởng về việc gia nhập nhanh chóng này được đưa vào phiên bản mới nhất của kế hoạch do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột, theo đó Ukraine cũng sẽ nhượng lại đất đai cho Nga. Ý tưởng nhượng đất này đã gây ra một cơn sốt ngoại giao trên khắp châu Âu trong những tuần gần đây. Châu Âu và Ukraine đang yêu cầu Mỹ cung cấp cho họ "đảm bảo an ninh" trước khi Ukraine đàm phán bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

Kiev từ lâu đã nỗ lực gia nhập EU và đã thực hiện các cải cách kể từ cuộc cách mạng thân châu Âu năm 2014 nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc xóa bỏ nạn tham nhũng tràn lan - một điều kiện tiên quyết cốt lõi để gia nhập khối.

Sau khi hoàn thành chuyến công du ngoại giao khắp châu Âu tuần trước, ông Zelensky dự kiến sẽ đến Berlin vào ngày 15/12 để tiếp tục đàm phán về kế hoạch này.

Berlin cho biết ông Zelensky sẽ thảo luận về "tình hình đàm phán hòa bình ở Ukraine" với "nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ châu Âu, cũng như các nhà lãnh đạo của EU và NATO".

PV
Ukraine gia nhập EU thế giới

