Nguồn cung lớn 8,6ha tại Dĩ An dự kiến gia nhập thị trường giai đoạn 2026-2027

(Ngày Nay) - Tập đoàn Đất Xanh thông qua công ty thành viên, là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6ha tại phường Dĩ An (TP. HCM). Dự án có tổng số hơn 3.800 căn hộ, tọa lạc tại khu vực trung tâm, được định hướng phát triển thành khu căn hộ quy mô lớn trong giai đoạn tới.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty Vương Bảo Long. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, Công ty Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Việc nhận chuyển nhượng dự án đã được Hội đồng Quản trị Đất Xanh đồng thuận từ năm 2022. Cụ thể, theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-DXG/HĐQT được ký tháng 9/2022, HĐQT đã phê duyệt chủ trương cho Công ty Hà An thực hiện đầu tư và triển khai dự án tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ, nay là Phường Dĩ An, TP.HCM), với quy mô hơn 86.000 m² (tương đương khoảng 8,6ha), tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 410.000 m².

Dự án nằm tại vị trí trung tâm phường Dĩ An – khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, kết nối thuận tiện với TP.HCM và các khu công nghiệp lân cận. Đây được xem là một trong những quỹ đất chiến lược mà Đất Xanh bổ sung vào danh mục phát triển trung – dài hạn.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2026–2027, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM trong chu kỳ phục hồi mới của thị trường bất động sản.