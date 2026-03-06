Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (phía Đông Hà Nội), Vin Nexus Center mang đến môi trường giáo dục chuyên biệt, chuẩn quốc tế dành cho trẻ từ 2–18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Tại Vin Nexus Center, cơ sở vật chất không chỉ đơn thuần là hạ tầng học đường, mà là một phần của hệ thống can thiệp được thiết kế dựa trên bằng chứng khoa học, đóng vai trò thiết yếu trong việc chăm sóc và hỗ trợ toàn diện học sinh gặp rào cản về nhận thức, hành vi và học tập.

Nhìn từ trên cao, Vin Nexus Center được thiết kế theo hình dáng một “trái tim” – biểu tượng cho sự thấu cảm và lòng nhân ái, những giá trị cốt lõi mà nhà trường theo đuổi. Ý tưởng này cũng gợi mở đúng tinh thần của tên gọi “Vin Nexus”: nếu trái tim là trung tâm tạo dòng chảy nuôi dưỡng cơ thể, thì Vin Nexus Center định vị mình là điểm kết nối giữa chuyên gia can thiệp, giáo viên và phụ huynh, cùng đồng hành hỗ trợ học sinh một cách toàn diện.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 1

Bên trong, các khu học tập, vui chơi được phân vùng chức năng rõ ràng, luồng di chuyển dễ dự đoán, các khu vực “hạ nhiệt” cảm xúc được bố trí khoa học, từ đó giúp giảm tải giác quan, tăng khả năng tập trung, cảm giác an toàn và tính độc lập trong không gian học tập, sinh hoạt. Hệ thống phòng chức năng chuyên sâu như bể bơi thủy trị liệu, phòng điều hòa cảm giác, phòng yên tĩnh, không gian giả lập và các phòng can thiệp theo độ tuổi… được thiết kế phù hợp với đặc thù từng nhóm học sinh, bảo đảm tính sư phạm và hiệu quả hỗ trợ lâu dài.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 2

Khu tĩnh tâm (Quiet Garden/Calm Zone) được thiết kế như một công cụ điều phối cảm xúc ngoài trời, sử dụng cây xanh, vật liệu tự nhiên và các góc ngồi kín đáo như những “điểm neo” an toàn, hỗ trợ học sinh khi lo âu hoặc quá tải giác quan.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 3

Ngược lại, khu vận động thể chất đóng vai trò quan trọng đối với một số học sinh có nhu cầu vận động cao. Không gian này giúp trẻ giải phóng năng lượng dư thừa một cách an toàn, hỗ trợ tự điều hòa cảm xúc và giảm nguy cơ xuất hiện các hành vi bộc phát.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 4

Nhà kính và vườn thực nghiệm đóng vai trò như một không gian trị liệu qua trải nghiệm. Chuỗi hoạt động gieo hạt – chăm sóc – thu hoạch không chỉ rèn cho trẻ kỹ năng lập kế hoạch và điều hành hành vi, mà còn tạo bối cảnh tự nhiên cho trị liệu ngôn ngữ và giao tiếp theo nhóm nhỏ.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 5

Không gian lớp học được thiết kế linh hoạt, có thể chuyển đổi từ khu vực chung sang không gian cá nhân hóa theo nhu cầu hỗ trợ của từng học sinh.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 6

Phòng yên tĩnh giúp học sinh tự điều chỉnh cảm xúc, tránh bị quá tải bởi âm thanh hoặc khu vực đông người.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 7

Phòng điều hòa cảm giác giúp học sinh điều chỉnh mức kích thích giác quan theo nhu cầu riêng, qua đó ổn định cảm xúc và tăng khả năng kiểm soát hành vi.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 8

Bể bơi thủy trị liệu được duy trì ở mức nhiệt ổn định 33–36°C, kết hợp vòi phun massage và đặc tính nâng đỡ, kháng lực của nước để hỗ trợ vận động và điều hòa cảm giác.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 9

Các phòng can thiệp 1:1 và nhóm nhỏ được bố trí riêng tư, tối giản về thị giác nhằm giúp học sinh cảm thấy an toàn và tập trung vào quá trình trị liệu.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 10

Căn hộ giả lập giúp học sinh thực hành các thói quen chăm sóc bản thân hàng ngày, các kỹ năng tự phục vụ thiết yếu trong bối cảnh gần gũi với đời sống thực, từ đó dần hình thành khả năng sống tự lập, chuẩn bị cho cuộc sống độc lập sau này.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 11
Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 12

Tổ hợp phòng học nghề thực tiễn, gồm siêu thị mini và không gian cà phê mô phỏng, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực dịch vụ như pha chế, phục vụ và vận hành quầy hàng, qua đó chuẩn bị cho các vị trí việc làm phù hợp trong tương lai.

Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam ảnh 13

Xưởng thủ công - không gian đa năng, vừa phục vụ các môn học STEM và nghệ thuật, vừa là môi trường thực hành nghề thủ công, giúp học sinh học qua làm, từng bước rèn luyện kỹ năng thao tác, sự tự tin và niềm vui lao động, trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ phù hợp.

Vin Nexus Center là một trong những mô hình tiên phong tại Việt Nam áp dụng đồng thời các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe, an toàn và khả năng tham gia học tập của học sinh. Trường triển khai bộ tiêu chuẩn WELL do International WELL Building Institute (Mỹ) phát triển, được ứng dụng rộng rãi trong các công trình giáo dục, bệnh viện và môi trường làm việc toàn cầu nhằm tối ưu chất lượng không khí, ánh sáng, âm thanh và sự an toàn. Song song, trường vận dụng khung thiết kế ASPECTSS™ của kiến trúc sư người Anh Magda Mostafa – dành cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt và đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều cơ sở giáo dục chuyên biệt trên thế giới.

Tại Vin Nexus Center, mỗi không gian đều được thiết kế với mục tiêu tôn trọng sự khác biệt, giảm áp lực không cần thiết và tạo điều kiện để trẻ phát triển theo nhịp độ phù hợp với chính mình. Với cách tiếp cận dựa trên nền tảng khoa học và định hướng kết nối liên ngành, Vin Nexus Center không chỉ là một cơ sở giáo dục chuyên biệt, mà còn là “trạm kết nối” nơi trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt được hỗ trợ đúng cách, trong môi trường giàu thấu cảm và chuyên môn.

PV
Vin Nexus Center Vinhomes Ocean Park 3

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lạm phát và tỷ giá. (Ảnh minh hoạ)
Kinh tế Việt Nam trước làn sóng tăng giá dầu do căng thẳng Trung Đông
(Ngày Nay) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những rung lắc đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu leo thang, nền kinh tế Việt Nam – vốn còn phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng nhập khẩu phải đối diện nhiều sức ép mới liên quan đến lạm phát, tỷ giá và điều hành chính sách vĩ mô.
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này, cũng như cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi các đại sứ quán ở Saudi Arabia (Arập Xêút), CH Cyprus và Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran.
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
(Ngày Nay) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Người dân dùng bữa trong khách sạn phải thắp đèn chạy bằng pin khi sự cố mất điện xảy ra ở thủ đô Havana, Cuba. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Cuba kích hoạt tất cả các quy trình để khôi phục hệ thống điện quốc gia
(Ngày Nay) - Ủy ban điện lực quốc gia Cuba (UNE) thông báo nhà máy điện Antonio Guiteras - nhà máy có công suất lớn nhất nước này, đã tạm ngừng hoạt động vào 12h41 ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 0h41 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), gây gián đoạn việc cung cấp điện cho 2/3 số tỉnh thành trong cả nước.
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.