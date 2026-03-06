Hé lộ không gian bên trong Vin Nexus Center – Trường giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

(Ngày Nay) - Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (phía Đông Hà Nội), Vin Nexus Center mang đến môi trường giáo dục chuyên biệt, chuẩn quốc tế dành cho trẻ từ 2–18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Tại Vin Nexus Center, cơ sở vật chất không chỉ đơn thuần là hạ tầng học đường, mà là một phần của hệ thống can thiệp được thiết kế dựa trên bằng chứng khoa học, đóng vai trò thiết yếu trong việc chăm sóc và hỗ trợ toàn diện học sinh gặp rào cản về nhận thức, hành vi và học tập.

Nhìn từ trên cao, Vin Nexus Center được thiết kế theo hình dáng một “trái tim” – biểu tượng cho sự thấu cảm và lòng nhân ái, những giá trị cốt lõi mà nhà trường theo đuổi. Ý tưởng này cũng gợi mở đúng tinh thần của tên gọi “Vin Nexus”: nếu trái tim là trung tâm tạo dòng chảy nuôi dưỡng cơ thể, thì Vin Nexus Center định vị mình là điểm kết nối giữa chuyên gia can thiệp, giáo viên và phụ huynh, cùng đồng hành hỗ trợ học sinh một cách toàn diện.

Bên trong, các khu học tập, vui chơi được phân vùng chức năng rõ ràng, luồng di chuyển dễ dự đoán, các khu vực “hạ nhiệt” cảm xúc được bố trí khoa học, từ đó giúp giảm tải giác quan, tăng khả năng tập trung, cảm giác an toàn và tính độc lập trong không gian học tập, sinh hoạt. Hệ thống phòng chức năng chuyên sâu như bể bơi thủy trị liệu, phòng điều hòa cảm giác, phòng yên tĩnh, không gian giả lập và các phòng can thiệp theo độ tuổi… được thiết kế phù hợp với đặc thù từng nhóm học sinh, bảo đảm tính sư phạm và hiệu quả hỗ trợ lâu dài.

Khu tĩnh tâm (Quiet Garden/Calm Zone) được thiết kế như một công cụ điều phối cảm xúc ngoài trời, sử dụng cây xanh, vật liệu tự nhiên và các góc ngồi kín đáo như những “điểm neo” an toàn, hỗ trợ học sinh khi lo âu hoặc quá tải giác quan.

Ngược lại, khu vận động thể chất đóng vai trò quan trọng đối với một số học sinh có nhu cầu vận động cao. Không gian này giúp trẻ giải phóng năng lượng dư thừa một cách an toàn, hỗ trợ tự điều hòa cảm xúc và giảm nguy cơ xuất hiện các hành vi bộc phát.

Nhà kính và vườn thực nghiệm đóng vai trò như một không gian trị liệu qua trải nghiệm. Chuỗi hoạt động gieo hạt – chăm sóc – thu hoạch không chỉ rèn cho trẻ kỹ năng lập kế hoạch và điều hành hành vi, mà còn tạo bối cảnh tự nhiên cho trị liệu ngôn ngữ và giao tiếp theo nhóm nhỏ.

Không gian lớp học được thiết kế linh hoạt, có thể chuyển đổi từ khu vực chung sang không gian cá nhân hóa theo nhu cầu hỗ trợ của từng học sinh.

Phòng yên tĩnh giúp học sinh tự điều chỉnh cảm xúc, tránh bị quá tải bởi âm thanh hoặc khu vực đông người.

Phòng điều hòa cảm giác giúp học sinh điều chỉnh mức kích thích giác quan theo nhu cầu riêng, qua đó ổn định cảm xúc và tăng khả năng kiểm soát hành vi.

Bể bơi thủy trị liệu được duy trì ở mức nhiệt ổn định 33–36°C, kết hợp vòi phun massage và đặc tính nâng đỡ, kháng lực của nước để hỗ trợ vận động và điều hòa cảm giác.

Các phòng can thiệp 1:1 và nhóm nhỏ được bố trí riêng tư, tối giản về thị giác nhằm giúp học sinh cảm thấy an toàn và tập trung vào quá trình trị liệu.

Căn hộ giả lập giúp học sinh thực hành các thói quen chăm sóc bản thân hàng ngày, các kỹ năng tự phục vụ thiết yếu trong bối cảnh gần gũi với đời sống thực, từ đó dần hình thành khả năng sống tự lập, chuẩn bị cho cuộc sống độc lập sau này.

Tổ hợp phòng học nghề thực tiễn, gồm siêu thị mini và không gian cà phê mô phỏng, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực dịch vụ như pha chế, phục vụ và vận hành quầy hàng, qua đó chuẩn bị cho các vị trí việc làm phù hợp trong tương lai.

Xưởng thủ công - không gian đa năng, vừa phục vụ các môn học STEM và nghệ thuật, vừa là môi trường thực hành nghề thủ công, giúp học sinh học qua làm, từng bước rèn luyện kỹ năng thao tác, sự tự tin và niềm vui lao động, trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ phù hợp.

Vin Nexus Center là một trong những mô hình tiên phong tại Việt Nam áp dụng đồng thời các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe, an toàn và khả năng tham gia học tập của học sinh. Trường triển khai bộ tiêu chuẩn WELL do International WELL Building Institute (Mỹ) phát triển, được ứng dụng rộng rãi trong các công trình giáo dục, bệnh viện và môi trường làm việc toàn cầu nhằm tối ưu chất lượng không khí, ánh sáng, âm thanh và sự an toàn. Song song, trường vận dụng khung thiết kế ASPECTSS™ của kiến trúc sư người Anh Magda Mostafa – dành cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt và đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều cơ sở giáo dục chuyên biệt trên thế giới.

Tại Vin Nexus Center, mỗi không gian đều được thiết kế với mục tiêu tôn trọng sự khác biệt, giảm áp lực không cần thiết và tạo điều kiện để trẻ phát triển theo nhịp độ phù hợp với chính mình. Với cách tiếp cận dựa trên nền tảng khoa học và định hướng kết nối liên ngành, Vin Nexus Center không chỉ là một cơ sở giáo dục chuyên biệt, mà còn là “trạm kết nối” nơi trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt được hỗ trợ đúng cách, trong môi trường giàu thấu cảm và chuyên môn.