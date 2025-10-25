Khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

(Ngày Nay) - Sáng nay 25/10, vào lúc 9h, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội) sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện có chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tham dự Lễ mở ký có đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Theo chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ phát biểu tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Cũng trong ngày đầu tiên của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - "Công ước Hà Nội" sẽ có Phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đồng điều hành; cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền".

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này. Đây sẽ là dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội thể hiện vai trò, uy tín và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và vì sự phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, việc tên gọi "Hà Nội" được chính thức ghi trong lời văn của công ước là sự ghi nhận sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mạng, mà còn trong việc xây dựng các quy phạm pháp lý quốc tế tiến bộ, hướng tới một trật tự toàn cầu công bằng và an toàn hơn. Bên cạnh đó, Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945-24/10/2025), mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt; đó là tôn vinh tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc ứng phó với thách thức an ninh mạng - một trong những vấn đề toàn cầu cấp bách nhất hiện nay.