Thông qua Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026

Chiều 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, năm “về đích” trong việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đặc biệt, cuối năm 2024 và năm 2025 cũng là thời điểm Đảng, Nhà nước tập trung triển khai quyết liệt chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; thực hiện việc rút ngắn nhiệm kỳ của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; chuẩn bị tổ chức sớm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai và hoàn thành khối lượng công việc đặc biệt lớn, với yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, vừa phải giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp phát sinh từ thực tiễn.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động cải tiến phương thức làm việc, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan; chỉ đạo toàn diện, cụ thể, hoàn thành các công việc theo chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nhiều vấn đề cấp bách, tạo sự lan tỏa và động lực cho hoạt động của Quốc hội…

Tính đến tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công 3 kỳ họp của Quốc hội khóa XV (2 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp không thường lệ); đã tiến hành 24 phiên họp, gồm 12 phiên họp thường kỳ; 12 phiên họp khác để xem xét, cho ý kiến, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đã tổ chức 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” cùng nhiều hội nghị quan trọng khác; lần đầu tiên tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát; đã ban hành 4 pháp lệnh, 34 nghị quyết quy phạm pháp luật1, 11 nghị quyết về giám sát và hơn 120 nghị quyết về các vấn đề quan trọng; thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, công tác đối ngoại và các công tác khác theo thẩm quyền.

Xác định các nội dung trọng tâm công tác năm 2026

Nghị quyết Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026 xác định các nội dung trọng tâm trong Chương trình theo 9 nhóm lĩnh vực, bao gồm: chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội; công tác lập pháp; công tác giám sát; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác dân nguyện; hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội; Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân; một số công tác khác.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến trong năm 2026 sẽ tổ chức 4 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (từ phiên họp thứ 53 đến phiên họp thứ 56); tổ chức 9 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI (từ phiên họp thứ nhất đến phiên họp thứ 9) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải quyết các công việc cấp bách, cần thiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội trong công tác tham mưu, chuẩn bị chương trình; tiếp thu, bổ sung kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học; giải trình thấu đáo ý kiến góp ý của các cơ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này của Ủy ban Thường vụ Quốc để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.