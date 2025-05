Khám phá các kênh đăng ký dịch vụ viễn thông online thời 4.0

Theo báo cáo "Thị trường TMĐT - Thời của mua sắm và giải trí" do Kirin Capital phát hành vào đầu tháng 4 năm 2024, khoảng 50% khách hàng tại Việt Nam lựa chọn mua sắm online. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam thông qua hệ thống các website và ứng dụng cửa hàng online. Đối với Gen Z thì xu hướng này càng rõ rệt, khoảng 72% Gen Z thường xuyên mua sắm trực tuyến (theo báo cáo năm 2024 của Meta và Bain & Company).

Đối với các dịch vụ viễn thông như mua SIM di động, hòa mạng Internet Cáp quang... khách hàng thường có thói quen ra làm thủ tục tại các Điểm Giao dịch của Nhà mạng. Tuy nhiên do sự tiện lợi, nhanh chóng nên hiện nay nhiều khách hàng đã lựa chọn các kênh đăng ký dịch vụ trực tuyến. Hãy cùng trải nghiệm và khám phá các kênh đầy tiện ích của VNPT & VinaPhone.

Nền tảng oneSME – Sàn thương mại điện tử chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nền tảng oneSME (https://onesme.vn) không chỉ là một nền tảng thương mại điện tử thông thường mà còn là hệ sinh thái số toàn diện dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và hộ kinh doanh cá thể (SOHO). Đây là nơi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số từ VNPT và các đối tác uy tín, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại để tối ưu vận hành và phát triển kinh doanh.

Tại oneSME, khách hàng có thể tìm kiếm đa dạng hàng trăm sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu kinh doanh, bao gồm: Các gói cước Internet cáp quang VNPT tốc độ cao, ổn định, đáp ứng nhu cầu kết nối của doanh nghiệp; Giải pháp truyền hình MyTV dành cho khách hàng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán cà phê; Hệ thống tổng đài thông minh VNPT Cloud Contact Center giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng hiệu quả hơn. Chữ ký số VNPT SmartCA đáp ứng nhu cầu ký số từ xa, an toàn, tiện lợi cho doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử VNPT Invoice giúp doanh nghiệp phát hành và quản lý hóa đơn nhanh chóng, chuẩn quy định pháp luật. Hạ tầng lưu trữ đám mây VNPT Cloud bảo mật cao, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư máy chủ. Dịch vụ bảo mật & an toàn thông tin đáp ứng nhu cầu bảo vệ dữ liệu, chống tấn công mạng. Khi tham gia mua hàng trên one SME khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ từ VNPT và nhiều nhà cung cấp uy tín, được tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến, thuận tiện cho mọi giao dịch, ngoài ra khách hàng còn nhận được sự hỗ trợ tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia công nghệ của VNPT giúp lựa chọn giải pháp dịch vụ phù hợp.

Khách hàng khi đăng ký sản phẩm, dịch vụ trên oneSME sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn như: Giảm giá đặc biệt khi đăng ký các gói dịch vụ viễn thông và công nghệ số. Tặng dung lượng data, miễn phí tháng sử dụng khi đăng ký một số dịch vụ internet, truyền hình. Hỗ trợ triển khai miễn phí đối với một số giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp.

Không chỉ là nơi mua sắm dịch vụ của VNPT, oneSME còn mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ cùng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp có thể dễ dàng đăng ký gian hàng trên oneSME để tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng tiềm năng. Các doanh nghiệp cung ứng giải pháp khi tham gia oneSME có thể tiếp cận hệ sinh thái khách hàng trên toàn quốc của VNPT, được hỗ trợ marketing, quảng bá sản phẩm, tăng cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng và được quản lý gian hàng thông minh, theo dõi doanh thu, đơn hàng và khách hàng dễ dàng.

Với mong muốn tiên phong, đồng hành cùng người dân và chính quyển thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, VNPT đang ngày càng hoàn thiện và tối ưu sàn thương mại điện tử oneSME thông qua ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để đem đến nhiều tiện ích cho người dùng.

DigiShop – Cổng mua sắm dịch vụ viễn thông trực tuyến.

DigiShop (https://digishop.vnpt.vn) là nền tảng mua sắm trực tuyến cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình chính thức của VNPT, cung cấp các dịch vụ viễn thông đa dạng, bao gồm: Nạp tiền điện thoại VinaPhone: Hỗ trợ nạp tiền nhanh chóng, nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Mua gói cước di động 4G/5G: Đăng ký các gói cước data linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu. Đăng ký dịch vụ internet, truyền hình: Lắp đặt internet cáp quang VNPT, truyền hình MyTV với thủ tục đơn giản. Dịch vụ số cho cá nhân, hộ gia đình: Chữ ký số, an toàn bảo mật cho cá nhân và gia đình…

Khi mua sắm trên DigiShop khách hàng sẽ thực hiện giao dịch trực tuyến nhanh gọn, thanh toán trực tuyến đa dạng và nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tận tình cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

DigiShop hiện đang cung cấp gói cước online độc quyền, siêu ưu đãi Data (SODA125, SODA155) giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi lên môi trường số.

My VNPT - Trợ thủ viễn thông không giới hạn

My VNPT là ứng dụng tự chăm sóc (self-care) giúp khách hàng VNPT quản lý tài khoản, đăng ký dịch vụ, kiểm tra cước một cách dễ dàng, là nơi kết nối mọi tương tác giữa khách hàng và VNPT. Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng mua SIM di động (SIM Vật lý, eSIM) và thực hiện đăng ký thông tin thuê bao và kích hoạt SIM trực tuyến trên MyVNPT.

Không cần đến điểm giao dịch, My VNPT giúp khách hàng chủ động quản lý mọi dịch vụ VNPT trực tuyến ngay trên ứng dụng và là người bạn đồng hành cùng khách hàng VNPT nâng cao trải nghiệm số, hưởng trọn tiện ích VNPT: Dịch vụ di động: Đăng ký gói cước, mua SIM, đổi eSIM, nạp tiền, chuyển đổi thuê bao...Internet & Truyền hình: Quản lý hợp đồng, kiểm tra thiết bị, tra cứu cước...Thanh toán đa tiện ích: Đóng cước VNPT, thanh toán điện – nước, mua sắm trực tuyến...Chăm sóc khách hàng:Kiểm tra thông tin thuê bao, VinaPhone Plus, hợp đồng điện tử, tiếp nhận/xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng...Tiện ích mở rộng: VNPT SmartCA, thanh toán VETC, e-Store, ưu đãi hấp dẫn...Tất cả tiện ích chỉ trong một ứng dụng! Khách hàng trong và ngoài mạng đều có thể tải và sử dụng MyVNPT trên các kho ứng dụng App Store hoặc Google Play.

Tổng đài VNPT 24/7 – Hỗ trợ khách hàng toàn diện, mở rộng chức năng bán hàng và gia hạn gói cước

Nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng, VNPT đã mở rộng chức năng của hệ thống tổng đài, không chỉ hỗ trợ, tư vấn, xử lý sự cố mà còn tích hợp thêm dịch vụ bán hàng và gia hạn gói cước. Giờ đây, chỉ với một cuộc gọi, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký, gia hạn hoặc nâng cấp các gói cước viễn thông, truyền hình và dịch vụ số một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Khi liên hệ tổng đài, khách hàng sẽ được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hướng dẫn sử dụng dịch vụ cũng như các chính sách ưu đãi hiện hành.

Chỉ với một cuộc gọi, khách hàng có thể thực hiện ngay các giao dịch viễn thông cần thiết như: Đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước di động, mua sim số: Gọi 18001091, bấm phím 1. Đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, truyền hình MyTV: Gọi 18001166, bấm phím 2. Tổng đài VNPT hoạt động hoàn toàn miễn phí, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng dịch vụ viễn thông.

Với sự đổi mới và mở rộng các kênh bán hàng online, VNPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin tại Việt Nam. Dịch vụ không chỉ tiện lợi mà còn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, giúp khách hàng luôn kết nối dễ dàng và nhanh chóng.