"Khẩn trương đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào vận hành"

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ không có lý do để chần chừ, cần khẩn trương đưa hai trung tâm vào vận hành theo tinh thần “có đi thì mới có đến”.

Ngày 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng về triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết đến nay, khung pháp lý nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế đã cơ bản được hình thành, tạo tiền đề quan trọng để chuyển sang giai đoạn vận hành.

Hiện nay, Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế - văn bản có vai trò trực tiếp điều chỉnh tổ chức và vận hành - đang được hoàn thiện ở giai đoạn cuối. Việc hoàn thiện quy chế này sẽ là bước chuyển quan trọng từ thiết kế thể chế sang tổ chức vận hành thực tế.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao chứng nhận cam kết thành viên cho 15 nhà đầu tư; đồng thời phối hợp với các đối tác chiến lược xây dựng nhiều đề án quan trọng như: sàn giao dịch hàng hóa tập trung; trung tâm tài chính hàng hải; trung tâm tài chính hàng không; quỹ đầu tư mạo hiểm; chương trình tài chính xanh; trung tâm thanh toán chuyển mạch quốc tế; trung tâm thanh toán bù trừ; mô hình thử nghiệm (sandbox) số hóa tài sản thực.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, thành phố đã ký kết 20 biên bản ghi nhớ (MOU) với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đang tiếp tục đàm phán thêm 4 biên bản ghi nhớ với các tổ chức quốc tế; đồng thời, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư, trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 9 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng cần sớm ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế và thành lập cơ quan giám sát. Việc phát triển hạ tầng được xác định là điều kiện tiên quyết để trung tâm vận hành hiệu quả. Thời gian tới, cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng lõi, bao gồm hạ tầng vật lý - đặc biệt là khu lõi tại các địa phương - cùng với hạ tầng số, hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu và kết nối liên thông với các hệ thống quốc gia.

Nguồn nhân lực cũng là yếu tố quyết định đối với chất lượng vận hành. Vì vậy, cần xây dựng, triển khai các cơ chế thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân lực theo hướng cạnh tranh quốc tế, đủ sức hấp dẫn đối với chuyên gia và nhân sự trình độ cao trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời, cần chủ động thu hút các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm tài chính toàn cầu tham gia vào bộ máy quản lý, điều hành và các hoạt động chuyên môn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, chủ trương thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế đã được xác định rõ, các điều kiện cơ bản đã được chuẩn bị; hiện nay cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, quyết liệt và hiệu quả.

Phó Thủ tướng nêu rõ, không có lý do để chần chừ, cần khẩn trương đưa hai trung tâm vào vận hành theo tinh thần “có đi thì mới có đến.” Việc triển khai phải bảo đảm vừa nhanh, vừa chắc chắn, hiệu quả; “làm đến đâu chắc đến đó.”

Trong quá trình triển khai, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống tài chính quốc gia; đồng thời xây dựng môi trường chất lượng cao, tạo niềm tin để thu hút các định chế tài chính lớn. Việc thu hút nhà đầu tư cần đi vào thực chất, tránh hình thức.

Các bộ, ngành và hai địa phương cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm Trung tâm Tài chính quốc tế có đủ điều kiện để vận hành thông suốt.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo và Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò chủ động của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong phát triển trung tâm.

Các cơ quan trung ương tập trung xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 4/2026.

Về quy chế hoạt động, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng điều hành và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính để báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký ban hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với hai thành phố và các bộ, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, cũng như chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành năm 2026, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét ban hành.

Về việc thành lập cơ quan giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan triển khai theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 111, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/5.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các bộ, cơ quan và Ngân hàng Nhà nước đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế theo Quyết định số 114 ngày 1/8/2025; trong đó làm rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành và các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5.