(Ngày Nay) - Sáng ngày 19/8, tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC). Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBND TP. Hồ Chí Minh, các bộ ngành Trung ương; đại diện Tổng Lãnh sự quán, tổ chức quốc tế, cùng lãnh đạo cấp cao từ nhiều tập đoàn, định chế tài chính và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A; phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.

Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại giúp Saigon Marina IFC trở thành “ngọn hải đăng” của nền kinh tế đô thị hiện đại.

Saigon Marina IFC là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son, đồng thời khuôn viên tòa tháp cũng sở hữu cổng số 4 và số 5 của Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiện đại và tối ưu thời gian.

Với vị trí đắc địa và mạng lưới kết nối chiến lược, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng hạng A+, trung tâm hội nghị quốc tế, lãnh sự quán và chuỗi tiện ích cao cấp. Tòa tháp do Tập đoàn Keppel (Singapore) tư vấn phát triển và vận hành, kiến tạo nên một hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động ngay giữa trung tâm thành phố.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực. Saigon Marina IFC chính là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình này, cung cấp hạ tầng tiêu chuẩn cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết: “Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM – một động lực phát triển mới của cả nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế.”

Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ: “Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai - từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay - tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí - niềm tin vào một VIệt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới.”

Với sứ mệnh tiên phong, Tòa tháp Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TP. Hồ Chí Minh, mà còn là “trái tim” của đô thị – giữ cho nhịp đập kinh tế của Sài Gòn luôn mạnh mẽ, mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại và hội nhập toàn cầu.