(Ngày Nay) -Một tác phẩm tranh sơn mài của nhà thơ, họa sĩ Đỗ Trung Quân từng được dùng làm bìa sách tác phẩm “Tình nhỏ làm sao quên” của nhà văn Đoàn Thạch Biền sẽ được bán đấu giá để giúp trẻ em vùng cao.
Nhà thơ, họa sĩ Đỗ Trung Quân và nhà văn Đoàn Thạch Biền bên tác phẩm tranh sơn mài "Tình nhỏ làm sao quên"
Lúc 14h ngày 6/9 tới đây, các bạn học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS), sẽ tổ chức bán đấu giá bức tranh sơn mài “Tình nhỏ làm sao quên” trong khuôn viên của trường ở khu Royal City, Hà Nội. Hoạt động này nằm trong dự án thiện nguyện CHAMELLIA, do học sinh Trường BVIS sáng lập, nhằm giúp trẻ em vùng cao học tiếng Anh và các dụng cụ học tập khác.

Khi hội họa, văn chương và thiện nguyện gặp nhau ảnh 1

Các thành viên CHAMELLIA

Năm 2021, một số người bạn vong niên của nhà văn Đoàn Thạch Biền đã tái bản 3 tác phẩm tiêu biểu nhân dịp sinh nhật của "ông Biền". Nhà thơ, họa sĩ Đỗ Trung Quân đã vẽ 3 bức tranh được chuyển thành tranh sơn mài và dùng làm bìa sách cho lần tái bản này.

Bức tranh sơn mài “Tình nhỏ làm sao quên” có size 80cm x 80cm được chế tác bởi nghệ nhân Nguyễn Thanh Hùng – một nghệ nhân chuyên làm tranh sơn mài truyền thống nổi tiếng ở tỉnh Bình Dương (cũ). Hôm ra mắt sách, nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà thơ, họa sĩ Đỗ Trung Quân đã ký tên lên bức tranh này, đồng thời hai ông đã tặng lại cho những người bạn vong niên yêu thích văn chương và hội họa.

Khi hội họa, văn chương và thiện nguyện gặp nhau ảnh 2

Các em học sinh Trường TH&THCS Thị trấn Thác Bà sau khi kết thúc buổi giao lưu với các bạn CHAMELLIA

Biết được dự án CHAMELLIA mang tiếng Anh đến với trẻ em vùng cao nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, những người bạn vong niên của nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà thơ, họa sĩ Đỗ Trung Quân đã tặng lại bức tranh “Tình nhỏ làm sao quên” cho các bạn học sinh Trường BVIS để bán đấu giá.

Ngoài bức tranh “Tình nhỏ làm sao quên”, 10 tập truyện cùng tên có chữ ký của nhà văn Đoàn Thạch Biền cũng được gửi tặng các bạn học sinh Trường BVIS cho mục đích ý nghĩa này.

Được biết, sau cuộc đấu giá tranh và nhận quyên góp, hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các bạn học sinh thực hiện dự án CHAMELLIA sẽ tiến hành trao tặng tivi, thư viện, học bổng cho học sinh khó khăn tại Lào Cai.

Trong lần trước, các bạn học sinh này đã gây quỹ được hơn 156 triệu đồng, trao tặng cho Trường TH&THCS Thị trấn Thác Bà (Yên Bái) 6 chiếc tivi, 850 cuốn vở, 410 cây bút và hơn 100 đầu sách.

Khi hội họa, văn chương và thiện nguyện gặp nhau ảnh 3

Một buổi giao lưu, tặng quà của các bạn trong dự án CHAMELLI

Để biết thêm về hoạt động thiện nguyện này và buổi đấu giá bức tranh “Tình nhỏ làm sao quên”, những ai quan tâm có thể liên hệ bạn Nguyễn Thị Thanh Hằng – Đại diện dự án CHAMELLI qua số điện thoại 0925 675 311 hoặc Facebook: CHAMELLIA.

Thanh Kiều
