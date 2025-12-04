Sinh viên trường Báo lan tỏa niềm yêu thích nghệ thuật Xiếc Việt qua dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta”

(Ngày Nay) - Với thông điệp “Mở màn Xiếc, khơi chuyện Việt”, “Xiếc Việt kể chuyện ta” gây ấn tượng qua chuỗi các hoạt động truyền thông và sự kiện triển lãm nhằm tôn vinh giá trị văn hoá dân tộc và lan tỏa niềm yêu thích nghệ thuật Xiếc tới cộng đồng người trẻ.

Những năm gần đây, lượng khán giả đến rạp xem Xiếc giảm sút đáng kể, phản ánh phần nào sự thay đổi trong thói quen giải trí của công chúng. Dù vậy, Rạp Xiếc Trung ương vẫn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động để thu hút khán giả, bao gồm làm mới các tiết mục bằng sự kết hợp giữa Xiếc với múa đương đại, âm nhạc dân tộc và nghệ thuật kể chuyện; tổ chức vở diễn đặc biệt vào các dịp lễ; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số.

Với mong muốn góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật Xiếc đến đông đảo công chúng, nhóm sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã thực hiện dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta” với sự đồng hành của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Dự án hướng tới việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị nghệ thuật đặc trưng của Xiếc Việt cũng như khai mở những khía cạnh ít được biết đến của Xiếc - nơi hồn Việt được chắp cánh thăng hoa.

Qua bộ ảnh “Tình yêu trên dải lụa” thuộc chuỗi các sản phẩm truyền thông của dự án, nhóm tác giả mong muốn ghi lại những khoảnh khắc chân thật và đầy đam mê của “bộ đôi vàng” làng Xiếc Việt - NSƯT Thu Hương và NSƯT Thanh Tuấn. Bộ ảnh không chỉ khắc hoạ sự khổ luyện phía sau sân khấu, mà còn tôn vinh tình yêu nghề và tình yêu đôi lứa giữa hai nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó với Xiếc Việt.

Hoạt động truyền thông online của dự án được triển khai trên ba nền tảng: Facebook, TikTok và Threads. Ở giai đoạn đầu, “Xiếc Việt kể chuyện ta” tập trung tháo gỡ định kiến về Xiếc, đồng thời khơi mở những nhận thức mới về Xiếc như một ngôn ngữ kể chuyện văn hóa Việt giàu sáng tạo và chiều sâu.

Sang giai đoạn sau, dự án đẩy mạnh truyền thông cho sự kiện “Tre kể ta nghe” và vở diễn Xiếc “Lời của Tre”. Để đồng nhất với tinh thần của sự kiện và vở diễn, “Xiếc Việt kể chuyện ta” đã khoác lên mình một diện mạo mới.

Bộ nhận diện mới lấy cảm hứng từ cây tre - biểu tượng của người Việt Nam: tự lực, bền bỉ, kiên cường. Đây cũng là chất liệu nghệ thuật để Liên đoàn Xiếc Việt Nam ấp ủ và xây dựng vở diễn đặc biệt “Lời của Tre”, dự kiến ra mắt vào tháng 12 này.

Điểm nhấn đặc sắc của chiến dịch là sự kiện “Tre kể ta nghe” đem đến không gian triển lãm kết hợp với các hoạt động tương tác, sáng tạo, tái hiện tinh thần của thông điệp “Đan giấc mơ, dựng Tổ quốc”. Đến với triển lãm, người tham gia có thể trải nghiệm các hoạt động: trang trí nón lá, chuồn chuồn tre, chụp hình photobooth, thưởng thức trà tre truyền thống cùng cơ hội sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn khác từ BTC như: khăn bandana, mũ, móc khóa...

Đặc biệt, sự kiện sẽ hợp tác với làng nghề mây tre đan truyền thống nhằm trưng bày các sản phẩm thủ công và tổ chức hoạt động tương tác để khán giả có thể trải nghiệm, tìm hiểu giá trị của nghề mây tre đan.

Sau hơn một tháng triển khai, “Xiếc Việt kể chuyện ta” đã tạo được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và tương tác của đông đảo công chúng yêu mến nghệ thuật Xiếc Việt. Tiếp nối thành công đó, sự kiện “Tre kể ta nghe” diễn ra từ ngày 6-7/12/2025 tại Rạp Xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm văn hóa ấn tượng và đầy ý nghĩa.