Không gian văn hóa Cơ Tu rộn ràng cuối tuần tại Thủ đô

(Ngày Nay) - Từ ngày 06-07/12, tại không gian Làng dân tộc Cơ Tu (Khu các làng dân tộc II) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ mang đến cho du khách chuỗi hoạt động văn hóa trải nghiệm đặc sắc mang đậm dấu ấn đại ngàn Trường Sơn.

Đây là dịp để du khách tham quan khám phá phong tục, tập quán, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn và ẩm thực truyền thống của đồng bào Cơ Tu cùng các dân tộc Ba Na, Tà Ôi, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê... đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày 06/12/2025, du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa Cơ Tu tại không gian làng dân tộc Cơ Tu với chương trình dân ca, dân vũ "Âm vang đại ngàn" do đồng bào Cơ Tu (TP. Đà Nẵng) cùng nhóm nghệ nhân các dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê trình diễn sẽ mang đến không khí rộn ràng, tràn đầy năng lượng núi rừng.

Điểm nhấn thu hút du khách là chuỗi hoạt động giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Cơ Tu, gồm: Trình diễn chế biến món ăn - thức uống truyền thống đặc trưng của người Cơ Tu; Trải nghiệm tự tay chế biến ẩm thực như cơm lam, thịt nướng, bánh sừng trâu… cùng nghệ nhân; Khám phá kiến trúc, tham gia thực hành văn hóa cùng chủ thể: đánh trống, chiêng, học các điệu múa di sản đặc trưng của người Cơ Tu.

Bên cạnh đó, ngày 7/12, Đồng bào Cơ Tu (TP. Đà Nẵng) sẽ tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) - nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống cộng đồng. Hoạt động giúp du khách hiểu rõ hơn truyền thống gắn kết, yêu thương và tinh thần cộng đồng đặc trưng của người Cơ Tu.

Song song đó, chương trình "Âm vang đại ngàn" tiếp tục diễn ra suốt ngày, tạo không gian âm nhạc - vũ điệu sống động giữa đại ngàn thu nhỏ ngay tại Làng.

Ngoài ra, du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa ẩm thực như: trình diễn chế biến món ăn, thức uống truyền thống; trải nghiệm chế biến cùng đồng bào Cơ Tu; Học đánh trống, đánh chiêng, học múa di sản với nghệ nhân…

Không gian văn hóa Cơ Tu hứa hẹn là không gian lý tưởng cho gia đình và du khách đến tham quan và trải nghiệm. Đây không chỉ là dịp thưởng thức nghệ thuật dân gian mà còn là cơ hội để: Học - chơi - trải nghiệm cùng đồng bào ngay trong môi trường văn hóa nguyên bản.

Du khách đến với Thủ đô sẽ được tìm hiểu phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống từ chính chủ thể văn hóa và thưởng thức ẩm thực núi rừng với nhiều món riêng đặc trưng hấp dẫn của các dân tộc.