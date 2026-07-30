Ba tầng khách hàng tạo lợi thế dòng tiền liên tục cho Boutique Home Tràng Cát

(Ngày Nay) - Bất động sản thương mại chỉ tạo dòng tiền ổn định khi có lượng khách hàng lớn và thường xuyên. Boutique Home tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) sở hữu lợi thế hiếm có khi cùng lúc đón ba nguồn khách: cư dân nội khu, lực lượng lao động tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và người dân khu vực lân cận. Cấu trúc này tạo nền tảng khai thác bền vững và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Ba dòng khách tạo vòng quay tiêu dùng 24/7

Với bất động sản thương mại, vị trí đẹp hay thiết kế hiện đại chỉ là điều kiện cần. Yếu tố quyết định hiệu quả khai thác nằm ở lượng khách hàng có thể duy trì mỗi ngày.

Boutique Home tại Happy Home Tràng Cát được quy hoạch theo mô hình thương mại phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực, với nguồn khách đến từ ba nhóm độc lập nhưng bổ trợ lẫn nhau, tạo vòng quay kinh doanh liên tục thay vì phụ thuộc vào một nhóm khách hoặc mùa cao điểm.

Nguồn cầu đầu tiên là khoảng 10.000 cư dân của khu đô thị Happy Home Tràng Cát. Khi cộng đồng cư dân hình thành, các ngành hàng thiết yếu như bán lẻ, F&B, giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay dịch vụ gia đình sẽ có lượng khách ổn định mỗi ngày. Đây là dòng doanh thu nền tảng giúp các mặt bằng thương mại duy trì hoạt động quanh năm.

Bên cạnh đó, Boutique Home nằm ngay tâm kiểm khu Nam Hải Phòng, kết nối trực tiếp với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, nơi tập trung hệ thống khu công nghiệp và logistics quy mô lớn như Tràng Cát, Đình Vũ và Deep C. Hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đang làm việc tại khu vực tạo thêm nguồn khách thường xuyên cho các hoạt động dịch vụ, ăn uống, mua sắm và lưu trú.

Không dừng lại ở phạm vi nội khu, Boutique Home còn hưởng lợi từ dòng khách từ các khu vực lân cận. Vành đai 2, cầu Hải Thành, nút giao Tân Vũ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giúp đưa dòng khách từ trung tâm Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi, hệ thống cảng biển tới cho Boutique Home.

Ba nhóm khách cộng hưởng tạo nên vòng quay tiêu dùng khép kín. Đây là điểm tựa vững chắc giúp các mô hình kinh doanh tại Boutique Home hoạt động xuyên suốt từ sáng đến tối thay vì phụ thuộc vào mùa vụ.

Dư địa tăng trưởng dài hạn song hành cùng đà tăng tốc của Nam Hải Phòng

Đối với bất động sản thương mại, khả năng khai thác lâu dài luôn gắn chặt với tốc độ phát triển của khu vực. Hiện nay, Nam Hải Phòng là một trong những không gian tăng trưởng năng động nhất của thành phố khi hội tụ hệ thống cảng biển quốc tế, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, các trung tâm logistics và chuỗi khu công nghiệp quy mô lớn.

Trong năm 2026, hàng loạt dự án công nghiệp trọng điểm tại khu vực phía Nam tiếp tục được triển khai, như Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (khu B), Khu công nghiệp Vinh Quang giai đoạn 1. Cùng với đó là các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 2, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam, tất cả góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng của toàn khu vực.

Quá trình mở rộng công nghiệp và hạ tầng sẽ kéo theo sự gia tăng của cư dân, chuyên gia và lực lượng lao động, đồng nghĩa với việc quy mô khách hàng của Boutique Home tiếp tục được mở rộng theo thời gian.

Boutique Home còn sở hữu thiết kế thông minh với diện tích 75 - 150m² cùng kết cấu 4 - 5 tầng linh hoạt, giúp tối ưu hóa công năng sử dụng. Chủ sở hữu có thể vận hành kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng thương mại ở tầng dưới, kết hợp an cư biệt lập ở các tầng trên. Đây là giải pháp hoàn hảo đáp ứng đồng thời nhu cầu sống chất lượng, tạo dòng tiền thương mại và gia tăng giá trị bất động sản vững chắc trong dài hạn.

Đặc biệt, Boutique Home chỉ có 284 căn, tương đương khoảng 8% tổng sản phẩm toàn khu đô thị. Sự khan hiếm này không chỉ tạo lợi thế về giá trị, mà còn đảm bảo mức độ cạnh tranh thấp trong khai thác kinh doanh.

Cộng hưởng giữa vị trí, quy hoạch khu đô thị và động lực phát triển của khu vực tạo nên nền tảng để Boutique Home hướng tới mục tiêu mà nhiều mô hình kinh doanh mong muốn: nguồn khách ổn định, doanh thu bền vững và khả năng tạo dòng tiền xuyên suốt 4 mùa trong năm.

Từ nay đến hết ngày 19/9/2026, Boutique Home Tràng Cát triển khai chính sách “Thưởng người giới thiệu” dành cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu bất động sản tại dự án. Khi giao dịch thành công, người giới thiệu sẽ nhận được mức thưởng 1,5% giá trị sản phẩm trước VAT, không giới hạn số lượng khách được giới thiệu. Đồng thời, các đội bán hàng vẫn được hưởng nguyên 100% hoa hồng môi giới theo chính sách của từng dự án.