Khởi đầu năm mới, rinh ngay lộc lớn từ SHB với tổng giá trị quà tặng hơn 4,5 tỷ đồng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong không khí rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026, từ nay đến hết 31/3/2026, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi “Lộc mã khai xuân - Khởi vận đại cát” với loạt ưu đãi “khủng” cùng nhiều phần quà tài lộc may mắn, góp phần lan tỏa sự khởi sắc và thành công cho khách hàng trong năm mới. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 4,5 tỷ đồng

Theo đó, khách hàng mở mới gói tài khoản trực tuyến eKYC thành công sẽ được tặng ngay mã eVoucher “TET2026” trị giá 50.000 đồng trên ứng dụng SHB SAHA, áp dụng cho dịch vụ nạp tiền điện thoại với giá trị giao dịch từ 100.000 đồng trở lên. Riêng trong 10 ngày đầu năm mới Âm lịch (17 - 26/02/2026), SHB sẽ “lì xì” ngay một khoản tiền 8.686 VNĐ vào chính tài khoản vừa đăng ký. Con số 8.686 tượng trưng cho sự phát tài, phát lộc và mong muốn một năm mới sung túc, bình an cho mọi khách hàng.

Khởi đầu năm mới, rinh ngay lộc lớn từ SHB với tổng giá trị quà tặng hơn 4,5 tỷ đồng ảnh 1

Bên cạnh các ưu đãi dành cho khách hàng mở mới tài khoản, SHB đồng thời triển khai chương trình quà tặng dành cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tài chính số. Cụ thể, khách hàng gửi mới tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng hoặc tham gia dịch vụ tư vấn chứng chỉ quỹ hợp tác cùng VinaCapital từ 20 triệu đồng sẽ được nhận ngay eVoucher ưu đãi trị giá lên đến 1.000.000 đồng. Hơn 10.000 eVoucher với tổng giá trị hàng tỷ đồng sẵn sàng trao tay khách hàng trong những ngày đầu năm mới.

Khởi đầu năm mới, rinh ngay lộc lớn từ SHB với tổng giá trị quà tặng hơn 4,5 tỷ đồng ảnh 2

Cuối cùng, nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu chi tiêu trong giai đoạn đầu năm, SHB triển khai chương trình hoàn 200.000 đồng cho các chủ thẻ chi tiêu trong các lĩnh vực du lịch/khách sạn, thời trang và siêu thị với hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên. Ưu đãi áp dụng cho 200 giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) trong thời gian từ 24/01/2026 đến 24/03/2026, khung giờ 09h00 – 23h59 (GMT+7), giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt và mua sắm. Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi tối đa 02 lần mỗi tháng, bao gồm giao dịch của thẻ chính và thẻ phụ.

Khởi đầu năm mới, rinh ngay lộc lớn từ SHB với tổng giá trị quà tặng hơn 4,5 tỷ đồng ảnh 3

Đặc biệt, trong những ngày làm việc đầu năm mới từ 23/02/2026 đến 28/02/2026 (từ Mồng 7 đến hết ngày 12 Tết Nguyên đán), SHB tổ chức hoạt động lì xì trực tiếp tại hệ thống quầy giao dịch trên toàn quốc nhằm mang đến không khí khởi đầu năm mới sôi động. Mỗi ngày, 15 khách hàng đầu tiên phát sinh giao dịch sẽ được trao tặng phong bao lì xì may mắn với nhiều mệnh giá khác nhau, thể hiện mong muốn gắn kết của SHB trên hành trình tài chính suôn sẻ và thịnh vượng mới của mỗi người.

Chia sẻ về chương trình ưu đãi đầu xuân, đại diện SHB cho biết, hình ảnh Ngựa trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho sự bền bỉ, bứt phá và hanh thông trên con đường thành công. Thông qua chương trình “Lộc mã khai xuân - Khởi vận đại cát”, SHB mong muốn gửi gắm lời chúc một năm mới nhiều khởi sắc, tài lộc dồi dào tới khách hàng, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng mỗi khách hàng trên hành trình tăng trưởng tài chính bền vững.

Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng mang đến không gian giao dịch gần gũi, ấm áp, đậm bản sắc Tết cổ truyền, để mỗi khách hàng khi đến SHB không chỉ thực hiện các giao dịch tài chính mà còn cảm nhận được sự gắn kết và khởi đầu năm mới đầy may mắn.”, vị này nhấn mạnh.

Qua hơn 32 năm đồng hành cùng khách hàng và đất nước, bên cạnh cải tiến, nâng cấp các tiện ích và sản phẩm giao dịch truyền thống, SHB cũng không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động vận hành và chăm sóc khách hàng, mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, an toàn và thuận tiện trên các nền tảng trực tuyến.

Song song với đó, SHB chú trọng cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi thiết thực, giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và chủ động hơn trong mọi nhu cầu chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, SHB từng bước khẳng định vai trò là ngân hàng bán lẻ hiện đại, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng cuộc sống tài chính bền vững.

Ngân hàng đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện hướng đến mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

PV
SHB

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Vững bước dưới cờ Đảng
Vững bước dưới cờ Đảng
(Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề: "Vững bước dưới cờ Đảng".
Doanh thu Quý 4/2025 của Vinamilk vượt mốc 17 nghìn tỷ đồng
Doanh thu Quý 4/2025 của Vinamilk vượt mốc 17 nghìn tỷ đồng
(Ngày Nay) - Tổng doanh thu hợp nhất Quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử công ty.
Trẻ đối mặt nhiều nguy cơ tai nạn thương tích trong kỳ nghỉ Tết
Trẻ đối mặt nhiều nguy cơ tai nạn thương tích trong kỳ nghỉ Tết
(Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán, trẻ em được nghỉ học dài ngày, sinh hoạt và vui chơi nhiều hơn trong không khí sum họp, lễ Tết. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây cũng là thời điểm tai nạn thương tích ở trẻ em gia tăng do thay đổi thói quen sinh hoạt, vui chơi thiếu kiểm soát và tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đòi hỏi phụ huynh cần đặc biệt lưu ý phòng ngừa.
Huế tạo động lực phát triển từ di sản văn hóa
Huế tạo động lực phát triển từ di sản văn hóa
(Ngày Nay) - Thành phố Huế đã và đang quyết tâm thực hiện các quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là quyết sách xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển đất nước.
Gian hàng phục vụ Tết nguyên đán Bính Ngọ ở siêu thị GO! Cần Thơ.
Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.