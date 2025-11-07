Những thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi

Sau khi đổ bộ, bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi) đã gây ra nhiều thiệt hại tại Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi.
Gió giật mạnh gần 5 tiếng, người dân Quy Nhơn căng mình chống bão
Vào khoảng 17h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào Quy Nhơn. Sau gần 5 giờ quần thảo ở Quy Nhơn, dưới sức gió kinh hoàng, hàng loạt các mái tôn đều bị gió giật tung. Ngay sau khi bão đổ bộ, khoảng 10 phút sau, nhiều khu vực bị mất điện, mất nước trên diện rộng.
Đến khoảng 19h cơn cuồng phong mới dịu lại. Dọc một số tuyến đường chính, nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị gió đánh sập.
Bệnh viện da liễu Quy Nhơn bị thiệt hại do bão.
Đến khoảng 20h, gió lại tiếp tục nổi lên với sức gió mạnh (yếu hơn đợt trước), nhiều người dân vội vã tiếp tục đóng chặt cửa để tránh gió lùa vào nhà. Đến gần 22h đêm, gió dịu đi nhưng vẫn giật từng cơn.
Đắk Lắk: 1 người tử vong do sập nhà
Sau khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều thiệt hại ban đầu. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại những khu vực trọng yếu để ứng cứu người dân, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tối 6/11, một lãnh đạo xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk xác nhận do ảnh hưởng của bão số 13, khoảng 20 giờ cùng ngày, một căn nhà trên địa bàn xã bị sập khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông N.Q.T (sinh năm 1980, trú tại thôn 4, xã Xuân Lãnh).
Khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và người dân đưa ông T đến bệnh xá cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông T đã tử vong sau đó.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, bão số 13 sau khi vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là các địa phương tại khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ.
Cụ thể, xã Xuân Cảnh có 6 nhà tốc mái và 1 nhà sập. Các phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, xã Xuân Lộc cũng ghi nhận mỗi địa phương có 1 nhà tốc mái.
Tại xã Tây Hòa đã bị nổ 1 bình hạ thế ở thôn Phước Thành Đông; đổ 1 cây trụ điện ở thôn Xuân Thạnh 2. Phường Hòa Hiệp Nam có 3 nhà bị tốc mái. Xã Tuy An Bắc có 3 nhà tốc mái.
Các xã Sơn Thành, phường Tuy Hòa, xã Phú Hòa 1, phường Phú Yên, phường Bình Kiến đều có nhà tốc mái và sập một phần nhà.
Trong đêm 6/11, nước sông Kỳ Lộ đã dâng cao do hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ở khu vực cánh Đông Đắk Lắk ngập sâu. Lực lượng quân sự và công an đã có mặt tại những khu vực trọng yếu hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.
Trong khi đó, bão số 13 vào đất liền đã khiến hàng loạt cây xanh tại các xã phường ven biển của tỉnh ngã đổ. Lực lượng công an và dân quân địa phương đã kịp thời phối hợp với người dân dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông.
Quảng Ngãi: Sóng đánh tràn bờ kè, gây ngập úng khu dân cư
Bão số 13 gây sóng lớn, triều cường dâng cao gây sạt lở bờ biển, ngập úng cục bộ một số địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi.
Triều cường kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè Thạch By 1 phường Sa Huỳnh tối 6/11 khiến hàng loạt nhà dân tại xóm Cồn ngập sâu trong nước biển.
Theo các hộ dân xóm Cồn, lúc 20h tối 6/11, sóng biển đã tràn qua bờ kè gây ngập cục bộ nhà ở hơn 110 hộ dân, có nơi nước ngập sâu 1m. Nhiều hộ dân phải tức tốc trong đêm bỏ lại đồ đạc, khẩn cấp thoát ra ngoài.
Nhận được tin báo, lãnh đạo phường Sa Huỳnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại xóm Cồn di chuyển người dân vượt qua dòng nước xoáy để đến nơi an toàn.
Ghi nhận của phóng viên, nước biển tràn qua bờ kè biển Sa Huỳnh đã tràn vào khu dân cư gần Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh; tại cảng Sa Huỳnh sóng biển đã hất tung một số ghe thuyền của người dân neo đậu ở dưới biển lên bờ; khu vực bờ biển thôn Châu Me sóng biển cũng gây sạt lở nghiêm trọng.
Tại đặc khu Lý Sơn, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết triều cường gây ra các đợt sóng lớn đánh úp vào các khu dân cư trên địa bàn. Địa phương đối mặt với tình trạng nước biển dâng làm ngập nhiều nhà dân. Địa phương yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà cho đến khi triều cường xuống thấp.
Theo Báo cáo nhanh của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, gió lốc trong bão chiều tối 6/11 khiến 50 nhà dân tại các xã Long Phụng (45 nhà), Ba Tơ, Ba Dinh, Ngọc Linh bị tốc mái. Triều cường gây sạt lở bờ biển tại xã Long Phụng Xã Long Phụng với chiều dài 230m.
