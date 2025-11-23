Khôi phục nhanh giao thông, đặc biệt là tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và khôi phục nhanh các tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đây là một trong những nội dung yêu cầu tại Công điện 96/CĐ-BXD ngày 22/11 do Bộ Xây dựng phát đi yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Quản lý Dự án 85, cùng Sở Xây dựng các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện kịp thời các hướng dẫn, công điện trước đó của Bộ Xây dựng, chủ động phòng, tránh, ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt; sẵn sàng các phương án ứng phó xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Cùng đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu quản lý đường bộ và Sở Xây dựng liên quan tổ chức trực, phân luồng, cắm biển báo, rào chắn tại các vị trí ngập nước, sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, thành lập Tổ công tác và huy động chuyên gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các Sở Xây dựng của 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng chủ động phối hợp với lực lượng quản lý đường bộ và chức năng địa phương rà soát, kiểm tra những điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở; bố trí phương tiện, thiết bị ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện. Ban Quản lý Dự án 85 tập trung khảo sát, lập phương án và tổ chức thi công khắc phục sự cố đèo Mimosa, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng và Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu và hướng dẫn các địa phương kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trường thi công; đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và các hạng mục công trình đang thi công, đồng thời theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng để chủ động điều hành, quản lý giá.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng theo địa chỉ email: banpclb@moc.gov.vn.