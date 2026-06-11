Bãi biển Soi Sim (Vịnh Hạ Long) được vinh danh trong danh sách bãi biển đẹp thế giới năm 2026

(Ngày Nay) - Nhân ngày Đại dương Thế giới 8/6, tổ chức chuyên xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ đã công bố Cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên “Corona Beach 100 năm 2026”. Bãi biển Soi Sim nằm trong một hòn đảo nhỏ thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long vinh dự nằm trong danh sách được đề cử năm nay.

Phiên bản năm nay trải rộng khắp 22 quốc gia và chào đón 27 bãi biển mới, bao gồm một bãi biển của Việt Nam, được lựa chọn dựa trên vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa bãi biển và sự kết nối với thiên nhiên. Cẩm nang này không chỉ đơn thuần là khám phá những bãi biển đẹp nhất thế giới mà còn tôn vinh các hệ sinh thái tự nhiên đã tạo nên điểm đến.

Bãi biển Việt Nam xuất hiện trong danh sách là bãi biển Soi Sim nằm trong vùng lõi của vịnh Hạ Long, có diện tích khoảng 8,7 ha, cách Cảng tàu du lịch Tuần Châu (Hạ Long) khoảng 12 km. Đây là bãi biển hoang sơ và được ví như một "viên ngọc" thô giữa lòng di sản. Tên gọi Soi Sim có nguồn gốc từ loài cây đặc thù trên đảo này, đó là cây sim, vốn được trồng rất nhiều trên núi. Nếu đến đây vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8, du khách sẽ được ngắm hoa sim tím nở khắp sườn đồi, nở tràn cả xuống lối đi, tạo nên một khung cảnh vô cùng trữ tình.

Không chỉ nổi tiếng với rừng sim, trên đảo có một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại thực vật, động vật phong phú với hơn 78 loài thực vật và 32 loài động vật, trong đó có nhiều loài thực vật đặc hữu của vịnh Hạ Long, như: Phất dụ núi, Bông mộc, Hài vệ nữ hoa vàng...

Để đến được Soi Sim, du khách mua vé tàu tuyến số 2, đi mất 90 phút. Từ năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng Khu bảo tồn tài nguyên động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim. Các khu tài nguyên rừng trên đảo và toàn bộ các khu hệ thực vật, quần thể động, thực vật hoang dã trên cạn, dưới nước của đảo Soi Sim đều được bảo vệ nghiêm ngặt, góp phần gìn giữ nguyên vẹn giá trị của di sản thiên nhiên thế giới.

Việc bãi biển Soi Sim được vinh danh trong danh sách đề cử “Corona Beach 100 năm 2026” tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh nói chung và vịnh Hạ Long nói riêng trên bản đồ du lịch quốc tế; đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch xanh, bền vững.

Ở Đông Nam Á, góp mặt trong danh sách ngoài bãi Soi Sim còn có các bãi biển Alegria, Cloud 9, Nacpan của Philippines; đảo Koh Mak, Railay của Thái Lan; Padar, bãi biển Hồng Labuan Bajo, Indonesia.