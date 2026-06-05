El Hierro: Hòn đảo cuối chân trời lưu giữ vẻ đẹp ban sơ của thế giới

(Ngày Nay) -Từng được xem là điểm tận cùng của thế giới được biết đến, El Hierro – hòn đảo nhỏ nhất và xa xôi nhất trong quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày nay đang trở thành điểm đến đặc biệt đối với những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm nguyên bản giữa thời đại du lịch đại chúng.

Khi mặt trời lặn phía sau bờ biển đông đúc của Tenerife, một chuyến phà nhỏ chở vài hành khách lặng lẽ rời cảng, vượt hơn hai giờ giữa những con sóng Đại Tây Dương để đến El Hierro. Hành trình ấy giống như một cuộc tách mình khỏi thế giới hiện đại để bước vào một nhịp sống hoàn toàn khác.

Trong khi Tenerife, Lanzarote hay Gran Canaria mỗi năm đón hàng triệu lượt khách quốc tế, El Hierro vẫn gần như là khoảng lặng trên bản đồ du lịch châu Âu.

Hòn đảo không có các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, không có chuyến bay quốc tế trực tiếp và cũng hiếm khi xuất hiện trong các tour du lịch phổ biến. Muốn đặt chân tới đây, du khách phải đi phà từ Tenerife hoặc đáp những chiếc máy bay cánh quạt nhỏ nối các đảo trong quần đảo Canary.

Sự biệt lập hiện diện ở khắp nơi. Trên đảo chỉ có một đèn giao thông duy nhất, Ssng điện thoại nhiều khu vực chập chờn. Người dân địa phương vẫn quen chỉ đường cho du khách hơn là để họ phụ thuộc vào các ứng dụng định vị.

Thế nhưng chính những điều tưởng như bất tiện ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng của El Hierro – nơi mỗi khúc cua, mỗi con đường mòn hay ngôi làng nhỏ đều mang lại cảm giác khám phá thực sự.

Khoảng 12.000 cư dân đang sinh sống trên hòn đảo rộng hơn 260 km² này, cùng hàng trăm miệng núi lửa còn hiện hữu trên mặt đất và nhiều miệng núi lửa khác bị phủ lấp bởi các lớp dung nham mới.

Hàng triệu năm hoạt động địa chất đã tạo nên một cảnh quan ngoạn mục: những vách đá bazan đen dựng đứng bên bờ biển, những khu rừng thường xanh chìm trong mây ở độ cao hơn 1.500 mét và các thung lũng màu mỡ trải dài dưới chân núi.

Tại El Pinar, du khách có thể bắt đầu ngày mới trên biển mây trắng xóa trước khi men theo những con đường xuyên rừng thông, đi qua các vườn nho cổ và vùng đất phủ tro núi lửa. Trong khi đó, phía tây hòn đảo là Charco Azul – hồ bơi tự nhiên hình thành từ miệng núi lửa, nơi nước biển xanh trong hòa cùng những con sóng dữ của Đại Tây Dương.

Mỗi khu vực trên đảo lại sở hữu một vi khí hậu riêng. Chỉ trong một ngày, du khách có thể trải nghiệm cảm giác đi từ khí hậu ôn đới mát lạnh đến khung cảnh nhiệt đới xanh tốt của thung lũng Golfo.

Sự biệt lập của El Hierro không chỉ bảo tồn thiên nhiên mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đang dần biến mất ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại làng chài La Restinga ở cực nam hòn đảo, ngư dân vẫn duy trì phương thức đánh bắt truyền thống bằng cần câu, lưỡi câu và mồi sống nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển. Ngoài khơi là Khu bảo tồn biển Mar de las Calmas – một trong những điểm lặn được đánh giá hấp dẫn nhất Tây Âu với hệ sinh thái núi lửa ngầm và rạn san hô phong phú.

Không xa những bến cá là các vườn nho lâu đời. Nhờ vị trí biệt lập giữa Đại Tây Dương, El Hierro từng tránh được đại dịch phylloxera – loại dịch hại đã tàn phá phần lớn các vườn nho châu Âu cuối thế kỷ XIX. Vì vậy, nhiều giống nho quý hiếm vẫn được bảo tồn đến ngày nay, trong đó có Baboso Negro, giống nho bản địa của quần đảo Canary.

Đặc biệt hơn cả là Silbo Herreño – ngôn ngữ huýt sáo cổ xưa của cư dân bản địa Bimbaches. Chỉ bằng những âm thanh được tạo ra từ tiếng huýt sáo, người dân có thể truyền thông điệp qua những thung lũng rộng lớn.

Khi ngôn ngữ này đứng trước nguy cơ biến mất vào đầu thập niên 1990, chính quyền địa phương đã triển khai các lớp học miễn phí trong trường học và cộng đồng. Nhờ đó, Silbo Herreño vẫn tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trẻ như một phần quan trọng của bản sắc đảo.

Bên cạnh việc gìn giữ di sản truyền thống, El Hierro còn được biết đến như một trong những địa phương tiên phong về phát triển bền vững ở châu Âu.

Trên các ngọn đồi quanh thủ phủ Valverde là tổ hợp năng lượng Gorona del Viento với các tua-bin gió khổng lồ kết hợp hệ thống thủy điện tích năng. Mô hình này cho phép hòn đảo tận dụng nguồn năng lượng tái tạo để đáp ứng phần lớn nhu cầu điện của cư dân.

Năm 2019, El Hierro từng lập kỷ lục khi duy trì nguồn cung điện liên tục hơn 24 ngày mà không cần sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các trạm sạc xe điện miễn phí, chương trình hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình cũng đang được triển khai rộng rãi.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương dự kiến phát triển thêm các sản phẩm du lịch sinh thái như trải nghiệm đánh bắt cá cùng ngư dân, tham quan vườn nho, học làm rượu vang, sản xuất pho mát hay khám phá các nông trại hữu cơ.

Đối với người dân El Hierro, phát triển du lịch không đồng nghĩa với việc đánh đổi những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giữa một thế giới ngày càng đông đúc và kết nối, hòn đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương vẫn kiên trì bảo vệ nhịp sống chậm rãi, môi trường tự nhiên và bản sắc văn hóa riêng có của mình.

Có lẽ chính vì vậy mà El Hierro không chỉ là điểm đến dành cho những người thích khám phá, mà còn là lời nhắc nhở rằng giữa thời đại hiện đại hóa và toàn cầu hóa, vẫn còn những nơi lựa chọn phát triển bằng cách giữ lại những điều quý giá nhất của mình.