Khúc khuỷu thị trường vàng – Bài 1: “Tích sản” an toàn và hấp dẫn

(Ngày Nay) - Người dân tin tưởng vàng miếng là kênh “tích sản” an toàn và hấp dẫn nhất, vượt qua cả bất động sản trong mọi rủi ro.

Thiếu kênh đầu tư an toàn

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng cao, vượt ngưỡng bán ra 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng trên thế giới tiếp tục phá vỡ cột mốc 4.000USD/ounce (tăng đột biến 54% so với đầu năm) đã khiến thị trường vàng trở nên hấp dẫn hơn các kênh đầu tư khác.

Ghi nhận của chúng tôi, tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TP.HCM) hàng trăm người dân nối dài thành hàng để chờ đến lượt được phát phiếu mua vàng. Khung cảnh mua vàng diễn ra trong trật tự dưới sự hỗ trợ của hàng chục bảo vệ và nhân viên ở xung quanh. Sau khi được phát phiếu và tính tiền, người mua vàng sẽ nhận phiếu chờ giao vàng.

Thông thường, mỗi một lần giao dịch, người dân cung cấp cho nhân viên số điện thoại để quản lý. Do tiệm vàng Mi Hồng có 2 cửa hàng ở gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 30 mét nên mua xong ở tiệm này, người dân có thể sang tiệm kế bên của Mi Hồng để tiếp tục mua.

Chị Trần Thị Xuân (ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) kể, hơn 1 tháng trước chị cũng đến tiệm vàng Mi Hồng để mua vàng. Chị chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn trơn. So với các thương hiệu khác, Mi Hồng bán ra nhanh hơn và mua vào dễ hơn. Giá chênh lệch mua vào – bán ra không cao. Chị Xuân phải có mặt từ lúc 5h để đầu buổi sáng có thể mua được vàng.

Cầm trên tay vàng nhẫn 1 chỉ, chị Xuân cất nhanh vào người rồi nói: “Thời buổi giờ làm ăn khó quá, nếu có tiền dư không biết đầu tư vào chỗ nào để an toàn. Bất động sản thì đóng băng, doanh nghiệp bất động sản làm ăn chụp giựt, không uy tín, nhiều dự án không có tính pháp lý cố tình mở bán để huy động vốn trái phép. Chứng khoán thì “lùa gà” là chính, nhiều doanh nghiệp không minh bạch lợi nhuận. Tiền “đô” thì bị cấm mua bán…”.

Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ để sở hữu được 1 chỉ vàng với giá hơn 14 triệu đồng/chỉ, nhưng với chị Xuân là cả niềm vui theo đúng nghĩa “bắt được vàng”. Trò chuyện được dăm câu, người phụ nữ vội vã rời đi với ánh mắt dò xét…

Chênh lệch giá để lướt sóng sinh lời không cao

Chú Tư (ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM) thì lại khác. Chú cho biết thỉnh thoảng hay mua vàng để cất giữ. Đối với chú, vàng như một nơi tuyệt đối để gửi niềm tin. Đặt câu hỏi, vì sao không mua vàng ở những tiệm tại Hóc Môn cho gần lại phải lặn lội đường xa lên tận chợ Bà Chiểu để mua vàng? Người đàn ông ngoài 60 tuổi nói ngay, nhiều tiệm vàng tự quy định giá mua vào – bán ra nên chênh lệch về giá khá lớn.

Chú Tư đưa ra ví dụ, tháng 06/2025, giá vàng mua vào – bán ra ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng; nhưng đến tháng 09/2025, giá vàng niêm yết ở mức 130 – 134 triệu đồng/lượng. Tính ra, nếu mua vàng ở tháng 06 và bán vàng ở tháng 09 thì chỉ lãi 1 triệu đồng/chỉ. Dù gì, đây vẫn là mức lãi hấp dẫn hơn so với gửi tiền vào ngân hàng.

Tình trạng người dân chen chân mua bán vàng tại thương hiệu SJC đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM) vẫn đông không kém. Hầu hết, người dân thường xếp hàng từ lúc 5h sáng để chờ phát phiếu, tính tiền và lấy vàng. Thậm chí có lúc, vàng được thông báo đã hết nhưng dường như không làm “dịu được cơn khát”.

Dù vàng được mua bán công khai nhưng việc mua vàng dễ hơn mang đi bán. Chú Tư kể, cũng đã từng sở hữu nhiều loại vàng của các thương hiệu khác nhau. Nhưng mua vàng ở nơi này khi bán vàng ở nơi khác sẽ luôn gặp khó khăn. Những nơi thu mua thường hay hỏi hóa đơn phải đầy đủ. Thậm chí, vàng mua ở các tiệm nhỏ lẻ phải được các cơ sở lớn xác định lại tuổi vàng bằng cách cắt đôi rồi nấu lại để kiểm tra trọng lượng vàng có bị pha tạp chất hay không?

Tất cả đều được các cơ sở vàng tính vào chi phí khi bán vàng. Do vậy, chênh lệch để đầu cơ vàng thường không cao do mua – bán không đúng chỗ hoặc bị ép giá. Tuy có những trở lại là vậy, nhưng chú Tư nói trong sự tự tin khi mua vàng để “tích sản” cho con cháu thay vì gửi sổ tiết kiệm. Hàng trăm năm sau, dù có thế nào đi chăng nữa, con cháu chú Tư vẫn có thể mang vàng ra để sử dụng ngoài những tài sản có giá trị khác.

Đối với thị trường vàng giao dịch qua các diễn đàn, mạng xã hội cũng sôi động không kém cạnh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng nhờ người giữ chỗ hộ với giá 100 ngàn đồng/phiếu mua vàng. Hoặc có những người rao bán với giá mua thấp hơn so với chính nơi tiệm đã niêm yết. Chẳng hạn, giá tiệm vàng Mi Hồng niêm yết bán ra vào ngày 08/10/2025 hơn 140 triệu đồng/lượng nhưng một số người bán ra ở mức 13,95 triệu đồng/chỉ (tương đương 139,5 triệu đồng/lượng). Họ chỉ nhắm đến phần chênh lệch trước đó đã mua.

Đã từ lâu, thị trường vàng luôn là kênh đầu tư có những lúc “trầm” nhưng có những khi ồn ào náo nhiệt. Và thời gian qua, thị trường bất động sản kém minh bạch, thị trường chứng khoán khiến người dân thiếu niềm tin, thị trường trao đổi USD bị siết chặt thì kênh đầu tư vào vàng miếng, vàng trơn lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Và rằng, liệu người dân có thực sự sinh lời từ thị trường vàng hay lợi nhuận khủng sẽ về tay ai?

Tháng 09/2025, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã công bố hơn 800 địa điểm được cấp phép mua bán vàng miếng tại TP.HCM. Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kinh doanh vàng và mua bán vàng miếng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật. Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân chỉ nên thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không được phép mua bán vàng miếng. Việc thực hiện giao dịch vàng miếng với cá nhân, tổ chức trong trường hợp này là trái quy định. Việc kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép và mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định. Các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng cần tuân thủ nghiêm quy định về giấy phép hoạt động; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; cơ sở vật chất và phương án kinh doanh an toàn; giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; chứng từ hóa đơn; nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; chất lượng sản phẩm và công khai niêm yết giá. Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khẳng định, hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và công khai minh bạch không chỉ là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, mà còn phòng ngừa, hạn chế rủi ro do sai phạm, do liên quan tội phạm làm hàng nhái, hàng giả, buôn lậu và trốn thuế.

Kỳ tới: Lợi nhuận vào tay ai?