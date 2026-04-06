Khủng hoảng nước toàn cầu đang trở nên trầm trọng hơn do bất bình đẳng giới

(Ngày Nay) - Bất chấp những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ, sự bất bình đẳng vẫn tiếp tục làm suy yếu an ninh nguồn nước toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ và trẻ em gái.

Đây là kết luận của Báo cáo Phát triển Nguồn nước Thế giới của Liên Hợp Quốc, do UNESCO công bố thay mặt cho UN-Water. Báo cáo cho thấy phụ nữ chịu trách nhiệm thu gom nước ở hơn 70% hộ gia đình nông thôn chưa được tiếp cận nguồn nước.

Báo cáo Phát triển Nguồn nước Thế giới của Liên Hợp Quốc được công bố hàng năm nhân Ngày Nước Thế giới. Báo cáo năm nay, với chủ đề " Nước cho mọi người: Quyền và cơ hội bình đẳng" , cảnh báo rằng vẫn còn 2,1 tỷ người thiếu nước uống được quản lý an toàn, trong đó phụ nữ và trẻ em gái phải gánh chịu gánh nặng lớn nhất. Phụ nữ và trẻ em gái thường chịu trách nhiệm thu gom và quản lý nước cho gia đình, khiến họ phải chịu đựng sự mệt mỏi về thể chất, mất cơ hội học tập và sinh kế, rủi ro về sức khỏe và dễ bị tổn thương hơn trước bạo lực giới - đặc biệt là ở những nơi dịch vụ không an toàn hoặc không đáng tin cậy.

Trên toàn cầu, phụ nữ và trẻ em gái dành tổng cộng 250 triệu giờ mỗi ngày để lấy nước , thời gian lẽ ra có thể dành cho giáo dục, giải trí hoặc các hoạt động tạo thu nhập. Trẻ em gái dưới 15 tuổi (7%) có khả năng đi lấy nước cao hơn trẻ em trai dưới 15 tuổi (4%).

Điều kiện vệ sinh kém ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ và trẻ em gái , đặc biệt là ở các khu ổ chuột đô thị và vùng nông thôn. Thiếu nhà vệ sinh và nước sạch cho vệ sinh kinh nguyệt dẫn đến sự xấu hổ và nghỉ học: ước tính có khoảng 10 triệu nữ thanh thiếu niên (15-19 tuổi) ở 41 quốc gia đã nghỉ học, nghỉ làm hoặc bỏ lỡ các hoạt động xã hội trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022.

Mặc dù đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, quản lý hệ sinh thái và khả năng phục hồi cộng đồng, phụ nữ vẫn thường xuyên bị thiếu đại diện trong quản trị nguồn nước, tài chính, tiện ích và quá trình ra quyết định.

Bất chấp nhiều tuyên bố và chính sách về bình đẳng giới, tiến trình hướng tới bình đẳng trong tiếp cận nước sạch và vệ sinh, cũng như sự tham gia của phụ nữ trong quản lý nguồn nước, vẫn còn chưa đủ do việc tích hợp yếu kém vào các kế hoạch hoạt động.

Bất bình đẳng giới trong quyền sở hữu đất đai và tài sản ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận nước của phụ nữ. Quyền sử dụng nước thường gắn liền với quyền sử dụng đất, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng nước sẵn có cho các hoạt động sản xuất như nông nghiệp. Các luật và quy định liên quan đến quyền sử dụng đất phân biệt đối xử với phụ nữ khiến họ gặp bất lợi về mặt xã hội và kinh tế. Ở một số quốc gia, nam giới sở hữu lượng đất gấp hơn hai lần so với phụ nữ.

Phụ nữ vẫn chưa được đại diện đầy đủ trong quản lý và điều hành nguồn nước . Dữ liệu từ 64 đơn vị cấp nước tại 28 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cho thấy chưa đến 1/5 số công nhân làm việc trong lĩnh vực nước là phụ nữ, và họ được trả lương thấp hơn so với nam giới (Ngân hàng Thế giới, 2019). Trong năm 2021/2022, phụ nữ nắm giữ chưa đến một nửa số vị trí liên quan đến WASH (Nước, Vệ sinh và Sức khỏe) trong các công việc của chính phủ tại 79 trong số 109 quốc gia tham gia khảo sát và chưa đến 10% tại gần một phần tư số quốc gia tham gia khảo sát (WHO, 2022).

Biến đổi khí hậu, tình trạng khan hiếm nước và các thảm họa thủy văn-khí tượng đang làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giới hiện có, đặc biệt là trong các bối cảnh thiếu nước và dễ bị thiên tai. Giới tính vẫn là yếu tố quyết định quan trọng đối với tính dễ bị tổn thương, định hình mức độ tiếp xúc với rủi ro cũng như khả năng tiếp cận các hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ phục hồi và an ninh sinh kế lâu dài. Bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn: nhiệt độ tăng 1°C làm giảm thu nhập của các hộ gia đình do phụ nữ đứng đầu nhiều hơn 34% so với các hộ gia đình do nam giới đứng đầu, trong khi số giờ lao động hàng tuần của phụ nữ tăng trung bình 55 phút so với nam giới.

Báo cáo đưa ra các khuyến nghị cụ thể để thúc đẩy tiến bộ có ý nghĩa, bao gồm:

Loại bỏ các rào cản pháp lý, thể chế và tài chính đối với quyền bình đẳng của phụ nữ trong việc tiếp cận nước, đất đai và các dịch vụ.

Tăng cường cơ chế tài chính và ngân sách đáp ứng nhu cầu giới, với các cơ chế trách nhiệm giải trình mạnh mẽ.

Đầu tư vào dữ liệu về nguồn nước được phân tách theo giới tính để phơi bày sự bất bình đẳng và định hướng chính sách.

Đánh giá giá trị lao động không được trả lương liên quan đến nước trong các quyết định lập kế hoạch, định giá và đầu tư.

Tăng cường năng lực lãnh đạo và chuyên môn kỹ thuật của phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật về quản lý nguồn nước.

Vượt ra khỏi những giải pháp “chi phí thấp” dựa vào lao động không được trả công và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng.