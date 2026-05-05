Liên hợp quốc: Cơ chế mới nhằm ngăn chặn thiệt hại hàng nghìn tỷ USD từ tội phạm mạng

(Ngày Nay) - Liên hợp quốc chuẩn bị ra mắt Cơ chế Toàn cầu về Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhằm thiết lập lộ trình hợp tác thường trực.
Tại Liên hợp quốc (LHQ), cơ chế này giúp các quốc gia xây dựng khả năng phục hồi mạng trước làn sóng gia tăng của các cuộc tấn công gây thiệt hại kinh tế khổng lồ.

Trong vài tháng tới, LHQ sẽ chính thức triển khai cơ chế trên để củng cố các biện pháp xây dựng lòng tin và cải thiện năng lực phòng thủ trên toàn diện. Sáng kiến này nằm trong nỗ lực chuyển dịch từ khái niệm an ninh mạng đơn thuần sang "khả năng phục hồi mạng", giúp các hệ thống và xã hội có thể tự thích nghi và khôi phục nhanh chóng sau các sự cố. Một phần của chiến lược hợp tác này đang được thảo luận chi tiết tại Hội nghị Ổn định Không gian mạng của LHQ diễn ra trong các ngày 4 - 5/5 trong khuôn khổ Tuần lễ Không gian mạng Geneva.

Theo các báo cáo, chi phí liên quan đến nạn tội phạm mạng toàn cầu hiện đã tăng lên mức hàng nghìn tỷ USD, đe dọa trực tiếp đến các hạ tầng dân sự và nhân đạo thiết yếu. Các ví dụ điển hình bao gồm vụ tấn công NotPetya năm 2017 gây thiệt hại cho các doanh nghiệp toàn thế giới hơn 10 tỷ USD, hay mã độc WannaCry đã tấn công hệ thống y tế của Anh và lan rộng ra hơn 150 quốc gia trong cùng năm. Thậm chí, vào năm 2022, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng trở thành mục tiêu tấn công khiến dữ liệu nhạy cảm của hơn 500.000 người bị rò rỉ.

Để đối phó với các thách thức ngày càng tinh vi, LHQ đã đặt nền móng từ năm 2015 thông qua 11 chuẩn mực tự nguyện về hành vi có trách nhiệm của các quốc gia trên không gian mạng. Các chính phủ hiện được khuyến khích xác định hạ tầng trọng yếu, xây dựng năng lực cho các cơ quan chuyên trách và tham gia danh bạ Điểm liên lạc do LHQ dẫn đầu để thiết lập kênh liên lạc trực tiếp, giúp giảm bớt hiểu lầm khi xảy ra sự cố. Việc thúc đẩy nỗ lực chung giữa các chính phủ, giới học thuật và các tổ chức xã hội được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ mạng lưới kỹ thuật số toàn cầu - vốn đóng vai trò sống còn đối với tương lai của nhân loại.

Liên hợp quốc Phòng chống tội phạm mạng

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
"Y Vân" - phim về nhạc sĩ "60 năm cuộc đời" đoạt giải tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.