Liên hợp quốc: Cơ chế mới nhằm ngăn chặn thiệt hại hàng nghìn tỷ USD từ tội phạm mạng

Tại Liên hợp quốc (LHQ), cơ chế này giúp các quốc gia xây dựng khả năng phục hồi mạng trước làn sóng gia tăng của các cuộc tấn công gây thiệt hại kinh tế khổng lồ.

Trong vài tháng tới, LHQ sẽ chính thức triển khai cơ chế trên để củng cố các biện pháp xây dựng lòng tin và cải thiện năng lực phòng thủ trên toàn diện. Sáng kiến này nằm trong nỗ lực chuyển dịch từ khái niệm an ninh mạng đơn thuần sang "khả năng phục hồi mạng", giúp các hệ thống và xã hội có thể tự thích nghi và khôi phục nhanh chóng sau các sự cố. Một phần của chiến lược hợp tác này đang được thảo luận chi tiết tại Hội nghị Ổn định Không gian mạng của LHQ diễn ra trong các ngày 4 - 5/5 trong khuôn khổ Tuần lễ Không gian mạng Geneva.

Theo các báo cáo, chi phí liên quan đến nạn tội phạm mạng toàn cầu hiện đã tăng lên mức hàng nghìn tỷ USD, đe dọa trực tiếp đến các hạ tầng dân sự và nhân đạo thiết yếu. Các ví dụ điển hình bao gồm vụ tấn công NotPetya năm 2017 gây thiệt hại cho các doanh nghiệp toàn thế giới hơn 10 tỷ USD, hay mã độc WannaCry đã tấn công hệ thống y tế của Anh và lan rộng ra hơn 150 quốc gia trong cùng năm. Thậm chí, vào năm 2022, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng trở thành mục tiêu tấn công khiến dữ liệu nhạy cảm của hơn 500.000 người bị rò rỉ.

Để đối phó với các thách thức ngày càng tinh vi, LHQ đã đặt nền móng từ năm 2015 thông qua 11 chuẩn mực tự nguyện về hành vi có trách nhiệm của các quốc gia trên không gian mạng. Các chính phủ hiện được khuyến khích xác định hạ tầng trọng yếu, xây dựng năng lực cho các cơ quan chuyên trách và tham gia danh bạ Điểm liên lạc do LHQ dẫn đầu để thiết lập kênh liên lạc trực tiếp, giúp giảm bớt hiểu lầm khi xảy ra sự cố. Việc thúc đẩy nỗ lực chung giữa các chính phủ, giới học thuật và các tổ chức xã hội được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ mạng lưới kỹ thuật số toàn cầu - vốn đóng vai trò sống còn đối với tương lai của nhân loại.