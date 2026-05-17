Kiến nghị sử dụng người hoạt động không chuyên trách đến hết năm 2026

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét cho phép được tiếp tục kéo dài việc sử dụng một phần người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến hết năm 2026.
Kiến nghị sử dụng người hoạt động không chuyên trách đến hết năm 2026

Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 20/4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh có 5.017 người hoạt động không chuyên trách đang phục vụ công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương cấp xã. Tuy nhiên, theo định hướng của Chính phủ, việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tạm thời chỉ kéo dài đến trước ngày 31/5/2026. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai rà soát và sắp xếp lại đội ngũ không chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống chính trị.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tạo ra yêu cầu mới về phân công, phân cấp, điều phối và bảo đảm điều kiện hoạt động. Theo Kết luận số 163-KL/TW, việc chấm dứt sử dụng 5.017 người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 31/5/2026 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của chính quyền cơ sở trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp nếu không có phương án sắp xếp, bổ sung nguồn lực kịp thời.

Do vậy, thành phố đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho phép được tiếp tục kéo dài việc sử dụng một phần người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến hết năm 2026 (khoảng 40% số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang công tác) để hỗ trợ những địa phương có quy mô dân số lớn, khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp nhiều.

Thống kê cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 50 xã, phường có dân số từ 100.000 người trở lên, trong đó nhiều phường, xã vượt mức 200.000 người. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện sở đã xây dựng các phương án tiếp tục bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách; triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản khi thực hiện sắp xếp theo các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Sở Tư pháp đang rà soát, dự thảo kế hoạch sắp xếp thôn, ấp, khu phố tại cấp xã để trình Ủy ban nhân dân Thành phố ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định triển khai thực hiện.

PV
Sở Nội vụ TP HCM hoạt động không chuyên trách

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
Đức tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2
Đức tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức cần trở thành quốc gia dẫn đầu thị trường thế giới trong lĩnh vực công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon dioxide (CO₂), coi đây là hướng đi vừa phục vụ mục tiêu bảo vệ khí hậu, vừa mở ra cơ hội kinh tế mới cho doanh nghiệp Đức.