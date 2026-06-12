KITA Group đề xuất đầu tư đa lĩnh vực tại Lâm Đồng

(Ngày Nay) -Phát triển khu đô thị tích hợp, dự án du lịch, nghỉ dưỡng, nông nghiệp hữu cơ… là những lĩnh vực được Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group đề xuất nghiên cứu và tìm cơ hội đầu tư tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào ngày 11/6.

Buổi làm việc có sự tham dự của Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các Sở, Ngành liên quan, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh Lâm Đồng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời cho biết, tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.

Để tạo động lực phát triển mới, tỉnh đang tập trung triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Tân Phú – Bảo Lộc; đồng thời nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết lên tiêu chuẩn cấp 4E - cấp độ cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại.

Về phía Tập đoàn KITA Group, Ông Nguyễn Duy Kiên – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn đã chia sẻ tầm nhìn phát triển dài hạn, đồng thời bày tỏ mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương trong nhiều lĩnh vực thế mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực gồm: phát triển khu đô thị tích hợp, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu nông sản có giá trị gia tăng, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Duy Kiên nhấn mạnh: Lâm Đồng có nhiều dư địa từ cao nguyên đến ven biển. KITA Group là tập đoàn đầu tư đa ngành. Nếu được địa phương tạo cơ hội, chúng tôi cam kết đủ năng lực, tài chính, kinh nghiệm để hoàn thiện nhanh, hiệu quả các dự án, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, KITA Group định hướng nghiên cứu các mô hình khu đô thị tích hợp hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và tiện ích, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và phát triển kinh doanh của người dân cũng như các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao cũng là một trong những lĩnh vực được KITA Group đặc biệt quan tâm. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu trong lành và bản sắc văn hóa đặc trưng, Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. KITA Group kỳ vọng có thể đóng góp vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, gia tăng khả năng cạnh tranh và thu hút du khách trong nước, quốc tế đến với địa phương.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp định hướng nghiên cứu các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, đơn vị đánh giá những lĩnh vực mà KITA Group đề xuất rất phù hợp với định hướng phát triển của Lâm Đồng. Đó là đầu tư các dự án đô thị đa chức năng, trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao… Các đơn vị mong muốn KITA Group mở rộng nghiên cứu thêm các khu vực còn nhiều dư địa tại Lâm Đồng để phát huy, nâng tầm sở trường của đơn vị.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn KITA Group đối với địa phương, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các cơ hội đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những nội dung mà KITA Group đề xuất rất phù hợp với định hướng phát triển của Lâm Đồng trong tương lai. Tỉnh rất mong muốn tập đoàn nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm phù hợp để đầu tư. Lâm Đồng cam kết đáp ứng tốt nhất những yêu cầu từ phía tập đoàn. Địa phương sẽ tạo mọi cơ hội, có cơ chế, chính sách thông thoáng để KITA Group, cũng như các nhà đầu tư khác tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại Lâm Đồng.

KITA Group được biết đến là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất và lắp ráp ô tô, thương mại điện tử, khoáng sản và y tế, trong đó phát triển bất động sản đô thị được coi là lĩnh vực trọng tâm. Doanh nghiệp hiện đang đầu tư và phát triển nhiều dự án trên quỹ đất khoảng 2.000ha tại nhiều địa phương trên cả nước, với danh mục dự án tiêu biểu gồm: GIA by KITA tại lõi khu đô thị Ciputra (Hà Nội), Hoa Lac Metro City (Hà Nội), Kiều by KITA, Ansana by KITA (TP.HCM), KITA Airport City (Cần Thơ), Golden Hills (Đà Nẵng)...