KITA Group đồng hành cùng DANAFF trên hành trình kết nối Việt Nam với khu vực

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng hợp tác và hội nhập thông qua các hoạt động văn hóa, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á. Đồng hành cùng DANAFF lần thứ IV với vai trò Nhà tài trợ chính, KITA Group tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với những sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy giao lưu quốc tế và mở rộng kết nối giữa Việt Nam với khu vực.

Nhịp cầu nối Việt Nam với các nước khu vực

Trong nhiều năm qua, Việt Nam không ngừng mở rộng sự hiện diện trên bản đồ khu vực thông qua các diễn đàn kinh tế, hoạt động xúc tiến đầu tư, sự kiện văn hóa và thể thao quốc tế. Mỗi sự kiện được tổ chức thành công không chỉ tạo dấu ấn cho địa phương đăng cai mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, mở rộng hợp tác và tăng cường vị thế của Việt Nam trong khu vực

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng là một phần của dòng chảy đó.

Sau các kỳ tổ chức, DANAFF đang dần khẳng định vai trò là điểm hẹn của những nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong khu vực. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện chuyên ngành, liên hoan phim góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, đồng thời mở rộng không gian quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè châu Á.

Đó cũng là lý do thôi thúc KITA Group lựa chọn đồng hành cùng DANAFF. Trong hành trình hơn một thập kỷ phát triển, cùng với việc mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực, KITA Group không ngừng mở rộng dấu ấn tại các diễn đàn kinh tế, chương trình hợp tác quốc tế và sự kiện có quy mô khu vực, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế.

Sự đồng hành với DANAFF vì thế không chỉ góp phần vào thành công của một liên hoan phim, mà còn tiếp nối định hướng phát triển nhất quán của KITA Group trên hành trình hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, đó là đồng hành cùng những hoạt động góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam, mở rộng hợp tác và tạo thêm động lực cho quá trình hội nhập.

Ý nghĩa của sự kết nối để lan tỏa giá trị

Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, KITA Group từng bước mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, sản xuất và lắp ráp ô tô, thương mại điện tử, khoáng sản đến y tế; trong đó phát triển bất động sản đô thị là lĩnh vực trọng tâm. Cùng với việc phát triển hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tìm kiếm những mô hình phát triển mới và thúc đẩy các cơ hội hợp tác dài hạn.

Những năm gần đây, KITA Group liên tục ghi dấu ấn thông qua nhiều hoạt động hợp tác quy mô lớn. Từ việc đồng hành cùng Hội thảo về mô hình Khu thương mại tự do Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giao thông xanh với Chery Commercial Vehicle, đến nghiên cứu cơ hội đầu tư tại nhiều địa phương, mỗi bước đi đều cho thấy định hướng kết nối nguồn lực, tri thức và cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng được kỳ vọng đồng hành cùng các mục tiêu phát triển của quốc gia, sự hiện diện của KITA Group tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng không chỉ phản ánh định hướng đồng hành cùng những hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, mà còn cho thấy cách doanh nghiệp đang từng bước góp phần tạo dựng những nền tảng kết nối lâu dài giữa Việt Nam với khu vực.

Khi doanh nghiệp cùng chung tay với những hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và mở rộng kết nối quốc tế, những giá trị tạo ra sẽ không chỉ dừng lại ở thành công của một sự kiện, mà còn tiếp tục được nối dài bằng những cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai.