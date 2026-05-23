Loạt dấu hỏi tài chính trong hệ sinh thái thẩm mỹ Kangnam

(Ngày Nay) - Đằng sau thương hiệu thẩm mỹ Kangnam là mạng lưới doanh nghiệp chồng lớp, nhiều lần thay đổi pháp nhân, đi kèm các sự cố y khoa, vi phạm hành chính và những dấu hỏi về hiệu quả kinh doanh, nghĩa vụ thuế.

Trước khi đổi tên thành Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, cơ sở mang tên Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á đã vướng một sự cố y khoa nghiêm trọng.

Những sự cố y khoa nối tiếp

Tháng 6/2023, Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin bệnh nhân T.T.L.P., 50 tuổi, bị thủng bụng, mất khoảng 6 lít máu và rơi vào hôn mê sau khi thực hiện hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á (địa chỉ 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5).

Sau khi bệnh nhân tụt huyết áp, ê-kíp phẫu thuật tiến hành hồi sức cấp cứu rồi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, phải bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp không đo được.

Kết quả chụp CT scan bụng, hội chẩn và mổ cấp cứu cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu.

Ít lâu sau, Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á có hành vi vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh do không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề theo quy định. Với vi phạm này, cơ sở bị xử phạt 8 triệu đồng.

Hai cá nhân làm việc tại đây cũng bị xử phạt. Các lỗi vi phạm gồm lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng ghi chép không đúng quy định pháp luật và hành nghề không đúng thời gian đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Đáng tiếc, cơ sở Kangnam Sài Gòn tại số 666 Cách Mạng Tháng Tám cũng không tránh khỏi "dớp" thị phi như những thành viên khác.

Hồi năm 2024, một phụ nữ 47 tuổi đến cơ sở này để phẫu thuật tạo hình thành bụng kết hợp hút mỡ. Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân mệt, khó thở, diễn biến nặng và phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh tạm ổn định. Vấn đề là theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn đã không báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng này theo quy định của Bộ Y tế.

Sau vụ việc, Thanh tra Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tạm ngưng phẫu thuật, thủ thuật đối với bác sĩ H.Q.H. cho đến khi có kết luận chuyên môn; đồng thời yêu cầu bệnh viện rút kinh nghiệm, họp phân tích nguyên nhân, rà soát điều kiện hành nghề, cơ sở vật chất, thiết bị, quy trình chuyên môn và báo cáo giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn người bệnh.

Trước đó, tháng 4/2022, cơ sở này cũng xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến một khách hàng 61 tuổi tử vong sau phẫu thuật cấy mỡ ngực. Bệnh nhân nhập viện sáng 20/4/2022 để thực hiện phẫu thuật, sau đó xuất hiện khó thở, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi vào chiều cùng ngày.

Dấu hỏi về nghĩa vụ thuế và tái cấu trúc hệ sinh thái

Chưa dừng lại ở đó, hệ sinh thái của TS. BS Richard Huy, hay doanh nhân Võ Tiến Huy, thực tế còn lớn mạnh hơn nhiều. Ngoài Kangnam, vợ chồng ông Huy trong quá khứ còn thành lập, hoặc tham gia góp vốn cho hàng loạt doanh nghiệp chuyên về thẩm mỹ, đào tạo nghề làm đẹp và nha khoa khác.

Có thể kể đến Công ty TNHH Học viện Thẩm mỹ quốc tế SCI, thành lập năm 2020, nay đã giải thể; Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Đông Á, thành lập năm 2016, nay đã giải thể; Công ty TNHH Nha khoa Paris, thành lập năm 2016, nay cũng đã giải thể. Đáng nói, doanh nghiệp được xem là nền tảng ban đầu của hệ sinh thái Kangnam - SCI Group, lại đang trong quá trình giải thể.

Từ tháng 11/2025, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan chức năng, với lý do các cổ đông không thống nhất được phương án kinh doanh, hoạt động không hiệu quả và không còn nhu cầu tiếp tục duy trì doanh nghiệp.

Lý do giải thể rất rõ ràng, nhưng lạ là ngay đầu năm 2026, vợ chồng ông Võ Tiến Huy - bà Hán Thị Linh Nhung cùng con trai Võ Tiến Thành lại tiếp tục lập thêm Công ty Cổ phần HCI Group Việt Nam.

Tại sự kiện làm việc với Viện Tế bào gốc vào tháng 4/2026, HCI Group mau chóng được giới thiệu như một tập đoàn lớn, có hơn 15 năm kinh nghiệm, sở hữu nhiều thương hiệu trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe, gồm hệ sinh thái Kangnam, Nha khoa Paris, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà và Phòng khám Đa khoa Tiêu hóa Việt, dù thực tế chỉ vừa được vài tháng tuổi.

Với cách giới thiệu này, nền móng cũ từ SCI Group dường như đã được chuyển dịch thành công sang pháp nhân hoàn toàn mới. Còn "dấu vết" của SCI Group thì dần bị làm mờ trong câu chuyện phát triển hệ sinh thái của vợ chồng ông Võ Tiến Huy.

Cùng với sự xuất hiện của HCI Group, "đầu não" điều hành được giới chủ di dời từ số 139 Đại La về tòa nhà số 93 Bạch Mai, cách đó không xa, nhằm phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của hệ sinh thái này.

Song song, hàng loạt pháp nhân mới lại ra đời tại vị trí này, từ Công ty Cổ phần Bệnh viện Giảm béo Kangnam, thành lập năm 2025 cho đến Công ty Cổ phần Kangnam Beauty & Health, thành lập năm 2025, do ông Hàn Chí Thanh, em trai bà Hán Thị Linh Nhung, đứng tên.

Ở địa chỉ 139 Đại La, ông Võ Tiến Huy đã tận dụng cho thương vụ hợp tác với bác sĩ Đỗ Anh Giang để thành lập Phòng khám Nội soi Dr. Giang. Phòng khám dù mang tên bác sĩ Giang, nhưng cơ cấu sở hữu lại cho thấy ông Huy nắm 77% cổ phần, trong khi ông Giang chỉ sở hữu 20%.

Từ các dữ kiện trên, có thể thấy những băn khoăn của khách hàng về Kangnam không phải không có cơ sở. Đó là loạt sự cố y khoa, khiếu nại, các lần bị xử phạt liên quan đến quảng cáo, cùng những câu hỏi còn bỏ ngỏ về mô hình nhiều pháp nhân cùng đứng sau thương hiệu thẩm mỹ.

Đáng chú ý, trong khi hệ thống liên tục mở rộng quy mô hoạt động, kết quả kinh doanh của một số pháp nhân lại không thật sự tương xứng.

Công ty Cổ phần Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hà Nội ghi nhận doanh thu tăng đều qua các năm, từ 19,4 tỷ đồng năm 2022 lên 30,7 tỷ đồng năm 2023 và 43,9 tỷ đồng năm 2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn liên tục báo lỗ với cơ quan chức năng, do đó không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Tương tự, Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn ghi nhận doanh thu lần lượt 64,1 tỷ đồng, 47,9 tỷ đồng và 49,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại rất mỏng: năm 2022 chỉ đạt 904 triệu đồng; năm 2023 lỗ 1,8 tỷ đồng; năm 2024 lãi 76,6 triệu đồng. Với kết quả này, số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh không tương xứng với quy mô hoạt động của cơ sở.

Sau hàng loạt các lùm xùm, doanh thu của Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam giảm mạnh từ 30 tỷ đồng năm 2022 xuống 16,8 tỷ đồng năm 2023 và chỉ còn 6,6 tỷ đồng năm 2024. Kết quả lợi nhuận cũng kém khả quan: năm 2022 doanh nghiệp chỉ lãi khoảng 45 triệu đồng, sau đó báo lỗ 3,8 tỷ đồng năm 2023 và 11,29 tỷ đồng năm 2024.