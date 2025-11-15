Làm rõ những đóng góp của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Ngày 14/11, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì các cuộc làm việc, cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Huế, Điện Biên và Lâm Đồng.

Trình bày về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Văn Chính cho biết, tính đến ngày 30/9/2025, 103/103 xã, phường đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ mới, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình và thời gian kế hoạch của thành phố. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030 là 5.862 người, đơn vị nhiều nhất là 70 thành viên, ít nhất là 47 thành viên, đảm bảo thành phần, cơ cấu theo hướng dẫn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; đã có 113 đơn vị đăng ký 292 công trình, phần việc chào mừng Đại hội. Về nhân sự trình Đại hội, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến 120 người với cơ cấu kết hợp tỷ lệ nữ chiếm 38,05%; người ngoài Đảng chiếm 16,81%; người dân tộc chiếm 8,49%; tôn giáo chiếm 13,27%. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra trong 2 ngày 21-22/11/2025.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn từ 27-28/11/2025. Từ ngày 16-30/9/2025, 100% xã, phường đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình và thời gian theo kế hoạch. Về nhân sự, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã là 2.393 người; tổng số người trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã là 199; chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã có 40 người, trong đó 37 người là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Về nhân sự trình Đại hội, dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI là 120 người (tái cử 45%, nhân sự mới 55%) với cơ cấu kết hợp là: nữ 31,7%; người ngoài Đảng 16,7%; tôn giáo 12,5%; dân tộc thiểu số 5,8%. Dự kiến nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là 10 người.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nhiệm vụ phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần đưa tỉnh Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, về nhân sự trình Đại hội, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là 120 người với cơ cấu kết hợp gồm: tỷ lệ người ngoài Đảng 15%; đồng bào dân tộc 71,2%; tôn giáo 3,3%; nữ 25%. Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 8 người, Đại hội tổ chức trong 2 ngày 18-19/11/2025.

Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/11/2025 với số lượng đại biểu tham dự là 600 người. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều cho biết, về nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, gồm 120 người, với cơ cấu kết hợp: nữ 31,7%; người ngoài Đảng 15,8%; tái cử 42,5%; dân tộc thiểu số 18,3%; tôn giáo 11,7%; thân nhân kiều bào 0,8%; các thành phần kinh tế 6,6%; trí thức và chuyên gia một số lĩnh vực 5,8%.

Phát biểu kết luận các cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Huế, Điện Biên và Lâm Đồng tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Văn kiện, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội.

Trong đó, cần nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với nhiều nội dung mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư; Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị, từ đó hoàn thiện kết cấu, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình hành động nhiệm kỳ mới của tỉnh, thành phố.

MTTQ các tỉnh, thành phố cần rà soát, bổ sung số liệu kết quả nổi bật đối với một số chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, giải pháp đột phá trong triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó cần bổ sung thêm vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào nội dung 6 chương trình hành động.

“Báo cáo chính trị phải nêu rõ những đóng góp của MTTQ Việt Nam đối với kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh và cho rằng cần rà soát nội dung các bài học kinh nghiệm để làm rõ ưu điểm, thành tích và các hạn chế cần rút kinh nghiệm để tạo động lực phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, trong nhiệm kỳ mới cần triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói” thông qua việc phân công rõ nhiệm vụ triển khai đối với các tổ chức chính trị - xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị theo từng lĩnh vực, sự kiện; phải thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 ý kiến nhân dân; làm rõ vai trò của Mặt trận khi tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trong giới thiệu, xác định cơ cấu, hiệp thương và rà soát nội dung mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cho ý kiến về các đề án nhân sự trình Đại hội, bà Hà Thị Nga mong muốn nhân sự tham gia Ủy ban mang bản sắc riêng của địa phương với tỷ lệ cá nhân tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, người ngoài Đảng phù hợp; thời gian tới, MTTQ Việt Nam các địa phương sẽ bổ sung thêm đội ngũ nhân sĩ, trí thức trẻ tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam để tạo được sự kế thừa trong nhiệm kỳ tiếp theo.