Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định phân công Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng thư; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 3/11/2025, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công đồng chí Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời quyết định điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương đối với đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị quyết định chỉ định, phân công và giới thiệu một số đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thực hiện quyết định đó, sáng nay đã công bố quyết định đối với đồng chí Đỗ Văn Chiến thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và công bố quyết định đối với đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thôi các chức vụ đó, tham gia Ban Bí thư và làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; sau đó sẽ báo cáo Trung ương, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chúc mừng Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và cá nhân đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã giành được sự tín nhiệm để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân. Đồng chí cũng từng làm Trưởng ban Dân vận Trung ương và trong thời gian được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí đã cùng Thành ủy Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kết quả của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua: hoàn thành các chỉ tiêu, các mục tiêu của các nghị quyết của Đảng cũng như của thành phố; bộ mặt Thủ đô khang trang; tăng trưởng của thành phố Hà Nội gấp 1,4 lần so với trước đây; hoàn thiện công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hoạt động tốt, hướng được các yêu cầu nhiệm vụ đã được đặt ra theo đúng tinh thần chỉ đạo. Những kết quả này có sự đóng góp của các đồng chí trong Thành ủy, đặc biệt là đồng chí Bùi Thị Minh Hoài với trách nhiệm Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội. Điều này được thể hiện rõ nhất trong kết quả đánh giá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn đồng chí Đỗ Văn Chiến trong suốt thời gian tham gia công tác Mặt trận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí Đỗ Văn Chiến là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đi vào nền nếp.

Từ nhiệm vụ mới được phân công, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của thành phố. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đoàn kết, thống nhất cùng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, triển khai thành công các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ 14 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031; phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi tường công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách lớn là người đứng đầu một Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ được Đảng giao vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài hứa sẽ nỗ lực nhất định, tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng cả nước thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trân trọng đề nghị và mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự quan tâm phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, của các địa phương; sự ủng hộ giúp đỡ của các vị, các đồng chí, các tổ chức thành viên và nhân dân - đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965. Ngày vào Đảng: 19/1/1991. Quê quán: tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); dân tộc: Kinh.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Quá trình công tác của đồng chí:

Tháng 8/1988 - tháng 2/1996: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định.

Tháng 1/1997 - 10/1998: đồng chí làm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam.

Tháng

10/1998 - 12

/2000: đồng chí là Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng

12/2000 - 4

/2004: đồng chí là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 5/2004 - 2/2006 là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; tháng 2/2006 - 8/2008 làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006).

Tháng 9/2008 - 3/2009: Đồng chí là Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tháng 3/2009 - 3/2011: Đồng chí làm Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tháng 3/2011 - 4/2018: Đồng chí đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 5/2018 - 1/2021: Đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 2/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 4/2021: Đồng chí đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Tháng 6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 5/2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Đến tháng 7/2024: Đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 3/11/2025, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.