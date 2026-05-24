Lan tỏa tinh thần yêu Tổ quốc trên không gian mạng

(Ngày Nay) - Được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động lần đầu vào năm 2020 trước đợt chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đến nay Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành sáng kiến mũi nhọn của phong trào cùng tên nhằm lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trên môi trường internet nói chung, các nền tảng mạng xã hội nói riêng.

Tận dụng lợi thế từ việc phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức đồng loạt ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, chiến dịch truyền thông đã phối hợp đồng bộ giữa báo chí, mạng xã hội và những người nổi tiếng (KOLs) để tạo nên một làn sóng quay clip hát Quốc ca cùng hàng triệu lá Quốc kỳ tung bay, hàng nghìn hình ảnh, bài viết về hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa gắn hashtag #ToiYeuToQuocToi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đợt kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chiến dịch tiếp tục trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 1,1 tỷ lượt tương tác, lan tỏa hành trình triển khai 250 công trình thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Phát huy những thành công nêu trên, năm nay, chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục có nhiều điểm mới, gắn với chuỗi hoạt động “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến, đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng tạo, hội nhập và khẳng định vai trò trong xã hội. Cụ thể, chiến dịch sẽ gắn kết chặt chẽ hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, nhất là 70 ngày thi đua cao điểm chào mừng 70 năm Ngày thành lập Hội, đợt hoạt động “15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc”, giải marathon “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và nhiều hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.

Điểm nhấn của hành trình và chiến dịch năm nay là việc được chia thành bảy chặng, đi qua nhiều "địa chỉ đỏ" ở Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm

Diễn ra từ nay đến tháng 10 tới, chiến dịch còn có nhiều nội dung được kỳ vọng thu hút đông đảo thanh niên Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tham gia như: Cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; cuộc thi cover, remix Hội ca “Lên đàng”; cuộc thi sáng tạo video ngắn; Youth Fest 2026; Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc...

Về những điểm mới của chiến dịch, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết: Gắn với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chiến dịch được triển khai trên tinh thần lấy thanh niên làm trung tâm, lấy không gian mạng làm mặt trận và lấy hành động đẹp làm thước đo. Điểm nhấn của hành trình và chiến dịch năm nay là việc được chia thành bảy chặng, đi qua nhiều “địa chỉ đỏ” ở Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

“Ở mỗi điểm, sẽ diễn ra nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia... với kỳ vọng trở thành những điểm giao thoa của địa lý và cảm xúc, của lịch sử và lòng tự hào dân tộc. Trong chiến dịch, các bạn trẻ sẽ không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin, mà còn đóng vai trò chủ thể sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng trong cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước thành một xu hướng trên không gian mạng”, đồng chí Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm nay sẽ được tích hợp rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trại huấn luyện viên cấp I “Nguyễn Chí Thanh” tại tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; triển lãm số 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; podcast về các gương thanh niên tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2026 cũng là lần đầu Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh dành tặng những cán bộ Hội xuất sắc, tiêu biểu trên phạm vi cả nước. Đây hứa hẹn sẽ trở thành những đề tài hay, hướng đi rộng mở cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo nội dung số trên nền tảng mạng xã hội.

Tình yêu đất nước không nên chỉ được thể hiện qua những khẩu hiệu lớn. Tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vì vậy cần được cụ thể hóa bằng hành động. Bắt đầu từ những việc làm tử tế, có ích mỗi ngày, hoặc đơn giản chỉ là sự nỗ lực học tập tốt, lao động có trách nhiệm, sống nhân ái hơn và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng, mỗi bạn trẻ đều có thể trở thành hạt nhân của hành trình cũng như chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.