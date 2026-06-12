Xây dựng Chương trình quốc gia về giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định

(Ngày Nay) - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh quan điểm xây dựng Chương trình cũng hướng tới coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn, không để trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trái quy định của pháp luật.

Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trong công tác bảo vệ trẻ em, tình trạng trẻ em tham gia lao động sớm, làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc bị bóc lột vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, nhất là khu vực nông thôn, làng nghề và các hộ sản xuất nhỏ lẻ.

Thực tế trên đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ ở phạm vi quốc gia để kiểm soát và giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng "Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật, giai đoạn 2026-2030," diễn ra ngày 11/6.

Chương trình được xây dựng nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc tế về bảo đảm, thực hiện các quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đồng thời, Chương trình nhằm bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh và bình đẳng; trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, tâm lý, đạo đức và xã hội…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh quan điểm xây dựng Chương trình cũng hướng tới coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn, không để trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trái quy định của pháp luật; kịp thời can thiệp, giải quyết để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, bảo đảm việc gắn kết, tích hợp các chương trình, kế hoạch về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đang triển khai thực hiện và các chương trình, dự án ban hành mới trong giai đoạn 2026-2030; hạn chế sự chồng chéo về nội dung và phân tán nguồn lực.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập cùng thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Chương trình, tập trung vào các nội dung: Chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030; Nguồn kinh phí thực hiện; Công tác tổ chức thực hiện theo sự phân công đến các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh, việc xây dựng Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật, giai đoạn 2026-2030 là yêu cầu cấp thiết nhằm tiếp tục bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để sớm hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định trong cuối tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức yêu cầu Cục Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với các đơn vị liên quan, phát huy trách nhiệm của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập rà soát, biên tập, chỉnh lý dự thảo Chương trình theo hướng ngắn gọn, khoa học, đúng trình tự, đủ ý và theo sát lĩnh vực.

Trong đó, mọi số liệu, thông tin phải dựa trên căn cứ khoa học, có cơ sở dữ liệu, nguồn tài liệu tham khảo; Sử dụng những thuật ngữ về trẻ em bám sát theo Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thứ trưởng lưu ý, những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trước hết lấy dự phòng là quan trọng, tiên quyết, chú ý đến nhóm trẻ yếu thế, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Chương trình phải tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các bộ, ngành và địa phương, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, cơ hội học tập và tương lai của trẻ; tăng cường an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam…