Thí sinh “choáng” vì đề thi Tiếng Anh nhiều từ mới, đề Vật lý nhiều lý thuyết

(Ngày Nay) - “Vừa tiếp cận với đề Tiếng Anh em đã bị sốc, choáng vài giây vì đề nhiều từ vựng khó, phức tạp. Đọc qua, em không biết phải làm thế nào,” Lê Anh Khôi, học sinh Trường Trung học phổ thông Mây nói.

Đề thi môn Tiếng Anh và Vật lý khó hơn năm ngoái là nhận định của nhiều thí sinh sau khi rời trường thi sáng nay (12/6). Đây là buổi thi cuối cùng của kỳ thi này. Thí sinh dự thi các môn tự chọn.

“Vừa tiếp cận với đề Tiếng Anh em đã bị sốc, choáng vài giây vì đề nhiều từ vựng khó, phức tạp. Đọc qua, em không biết phải làm thế nào,” Lê Anh Khôi, học sinh Trường Trung học phổ thông Mây nói.

Theo Khôi, cấu trúc đề tương tự năm ngoái nhưng đề nhiều ngữ liệu với lượng từ vựng tăng, ở toàn bộ các câu. “Bình thường ở trường em đạt khoảng 9 -9,5 điểm Tiếng Anh nhưng với đề thi này, em nghĩ tối đa chỉ đạt 8,5 điểm,” Anh Khôi chia sẻ.

Đề Vật lý được Khôi nhận định là nhiều lý thuyết và có độ phân hóa khá rõ rệt so với mọi năm. Nam sinh dự kiến đạt 7,5 điểm.

Đề Tiếng Anh và Vật lý khá khó cũng là nhận định của Nguyễn Văn Minh, học sinh Trung học phổ thông Việt Nam-Ba Lan.

Theo Minh, đề Tiếng Anh khá dài so với năm trước, nặng về dung lượng bài đọc. Đề khá nhiều từ mới, tuy nhiên Minh cho rằng có thể suy ra được ý nghĩa của từ mới qua bối cảnh bài đọc, từ đó có thể làm được bài. “Em dự kiến đạt trên 9 điểm môn Tiếng Anh, môn Vật lý đạt khoảng 8 điểm,” Minh nói.

Trần Đức Duy, học sinh Trung học phổ thông Trương Định cũng đánh giá đề thi môn Tiếng Anh và Vật lý khó hơn khá nhiều so với năm ngoái. Đề Tiếng Anh nhiều ngữ liệu và nhiều từ mới dù cấu trúc đề không thay đổi so với năm ngoái hơn. Duy dự kiến được khoảng 8 điểm ở môn này.

Với môn Vật lý, Duy cho hay chỉ có thể đạt 6-7 điểm. “Đề Vật lý nhiều lý thuyết, bao phủ toàn bộ chương trình, từ lớp 10, 11, 12. Vì vậy bạn nào không ôn kỹ sẽ bị khó. Đề ít câu hỏi ứng dụng, kể cả các câu hỏi đúng/sai. Câu hỏi lý thuyết chiếm khoảng 60%,” Duy chia sẻ.

Đề thi Tiếng Anh khó, Nguyễn Kim Mỹ, học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho biết em không làm được bài.

Tiếng Anh và Vật lý cũng là hai môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn trong số các môn tự chọn. Vật lý có 389.630 thí sinh đăng ký và Ngoại ngữ có 347.455 em.