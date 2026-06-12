Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ để thi công cầu vượt

(Ngày Nay) - Để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông nút giao tự hành từ ngày 12/6.

Ngày 12/6, nhằm phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông nút giao tự hành.

Các phương tiện di chuyển qua nút giao theo các hướng bằng hệ thống đường tạm vành đai 1, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn giao thông và các điểm quay đầu tại các vị trí điểm mở dải phân cách trên tuyến đường Giảng Võ; đường Láng Hạ và đường tạm vành đai 1.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 22h ngày 12/6 đến khi có thông báo tiếp theo. Nhà thầu thi công chỉ được phép rào chắn khu vực nút giao sau khi đã hoàn thiện công tác thi công hạ tầng để không ảnh hưởng đến các tuyến xe buýt tại khu vực; phải thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát giao thông theo kiến nghị của Công an thành phố trước khi rào chắn.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi..) tại công trường; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào và có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công và các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Trường hợp di chuyển theo khung giờ khác phải được cấp phép theo quy định.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội triển khai điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, duy tu thường xuyên hệ thống rào chắn, mặt đường khu vực rào chắn… Phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát giao thông và điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần).

Ngoài ra, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố thu hồi hệ thống biển báo về bảo quản và phối hợp rà soát các vị trí cắm biển phù hợp phương án tổ chức giao thông đã được chấp thuận.

Phòng Kiểm tra giao thông vận tải theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; chỉ đạo Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần).

Đối với Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, phường Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.