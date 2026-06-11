Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt

(Ngày Nay) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot tự động hiện tạo ra lượng truy cập mạng Internet lớn hơn con người, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI thế hệ mới.

Phóng viên tại Tel Aviv dẫn dữ liệu vừa được Công ty hạ tầng Internet Cloudflare công bố cho thấy 57,4% số yêu cầu truy cập tới các trang web trong mạng lưới của hãng hiện đến từ các chatbot và tác nhân AI, trong khi lưu lượng do con người tạo ra chỉ chiếm 42,6%.

Cloudflare cho biết, xu hướng này chủ yếu xuất phát từ sự bùng nổ của các chatbot AI và các hệ thống AI tự hành có khả năng tự động tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu và thực hiện nhiều tác vụ trực tuyến mà không cần hoặc chỉ cần rất ít sự can thiệp của con người.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Cloudflare Matthew Prince nhận định, tốc độ gia tăng của lưu lượng truy cập do AI tạo ra đang vượt xa các dự báo trước đây. Theo ông Prince, một người tiêu dùng thông thường có thể truy cập khoảng 5 trang web trước khi đưa ra quyết định mua hàng, trong khi một tác nhân AI có khả năng quét và so sánh thông tin từ hàng nghìn trang web trong thời gian rất ngắn.

Xu hướng này không chỉ diễn ra trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin hay thương mại điện tử mà còn tác động mạnh tới mạng xã hội. Ngày càng nhiều tài khoản tự động được sử dụng để đăng tải nội dung, bình luận và tham gia các hoạt động trực tuyến, trong đó có cả các chiến dịch truyền thông và vận động dư luận.

Song song với đó, các hệ sinh thái trực tuyến dành riêng cho AI cũng đang hình thành. Một ví dụ là nền tảng Moltbook được thiết kế cho các tác nhân AI tương tác với nhau. Theo hãng tin ANSA của Italy, nền tảng này đã thu hút khoảng 1,6 triệu tác nhân AI chỉ trong tuần đầu tiên hoạt động.

Sự phát triển của các hệ thống AI tự hành đang thúc đẩy làn sóng đầu tư mới từ các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Microsoft và OpenAI. Các doanh nghiệp này tập trung phát triển thế hệ “AI tác nhân” (agentic AI) có khả năng tự điều hướng trên Internet và thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến một cách độc lập.

Theo giới chuyên gia, sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng truy cập từ AI đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Internet, từ vấn đề xác thực nội dung, bảo vệ dữ liệu cho đến mô hình kinh doanh của các nền tảng số. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng xu hướng này cũng có thể mở ra các cơ hội kinh tế mới và đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Internet trong kỷ nguyên AI.