Hệ sinh thái Meta tê liệt trên diện rộng, hàng triệu người dùng bị ảnh hưởng

(Ngày Nay) - Tối 12/6, các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta, gồm Facebook, Messenger và Instagram, đã gặp sự cố trên diện rộng khiến người dùng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, không thể truy cập hoặc sử dụng bình thường các dịch vụ này.

Sự cố bắt đầu xuất hiện vào khoảng 20h40 (giờ Việt Nam). Nhiều tài khoản Facebook bất ngờ bị đăng xuất khỏi hệ thống và nhận thông báo “phiên làm việc đã hết hạn”. Khi cố gắng đăng nhập trở lại, người dùng liên tục gặp lỗi xác thực hoặc không thể kết nối với máy chủ.

Cùng thời điểm, ứng dụng Messenger ghi nhận tình trạng không thể gửi hoặc nhận tin nhắn, trong khi Instagram không tải được nội dung mới trên bảng tin. Ứng dụng vẫn mở được nhưng các bài đăng, hình ảnh và thông báo đều không hiển thị.

Dữ liệu từ chuyên trang theo dõi sự cố trực tuyến DownDetector cho thấy số lượng báo cáo lỗi liên quan đến các dịch vụ của Meta tăng đột biến chỉ trong thời gian ngắn. Có thời điểm số lượt báo lỗi vượt hàng chục nghìn trong vòng vài phút, khiến chính trang web này cũng gặp trục trặc do lượng truy cập quá lớn.

Đến thời điểm hiện tại, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố cũng như thời gian dự kiến khắc phục. Theo ghi nhận, những nỗ lực truy cập lại các ứng dụng đều nhận được thông báo cho biết hệ thống gặp trục trặc kỹ thuật và đội ngũ phát triển đang tiến hành xử lý.

Đây không phải lần đầu các nền tảng của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Trước đó, vào tháng 3/2024 và tháng 12/2024, Facebook, Instagram, Messenger cùng một số dịch vụ khác của tập đoàn này cũng từng bị gián đoạn hoạt động trong nhiều giờ, ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Meta xác nhận nguyên nhân của những sự cố này xuất phát từ lỗi kỹ thuật nội bộ, không liên quan đến các cuộc tấn công mạng.