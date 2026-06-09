Thời tiết ngày 9/6: Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông, Nam Bộ có nơi nắng nóng

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(Ngày Nay) - Dự báo, ngày 9/6, Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo khu vực Hà Nội Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo khu vực Hà Nội Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/6, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 9/6, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực trung du, đồng bằng và thành phố Hải Phòng sáng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 27-30 độ; phía nam 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

PV
thời tiết Bắc Bộ mưa rào dông nắng nóng Nam Bộ

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